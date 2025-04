Stichting Rikki Kanaalstreek goed doel Klap tot Klaploop op Tweede Paasdag

MUSSELKANAAL, STADSKANAAL – De Klap tot Klaploop is een jaarlijks op Tweede Paasdag te houden loopevenement van Musselkanaal naar Stadskanaal.

Op tweede Paasdag wordt door Stichting Klap tot Klap voor de 33ste keer het hardloopevenement de Klap tot Klaploop georganiseerd. De start voor alle afstanden is in Musselkanaal. Het evenement is niet alleen voor hardlopers, ook wheelers, handbikers, nordic walkers en sportief wandelaars kunnen meedoen.

De jeugdlopen over verschillende afstanden zijn van 10.00 tot 11.00 uur aan de Parklaan in Musselkanaal. De loop over vijf en tien kilometer wordt gehouden over een geheel verhard parcours langs het kanaal van Musselkanaal naar Stadskanaal. Tijdsregistratie gaat met een chip. De finish is op de kruising Stadshart/Navolaan in Stadskanaal, nabij het gemeentehuis.

Klik HIER voor het programma.

De prijsuitreiking vindt om 15.00 uur plaats op het evenemententerrein naast de finish.

Het goede doel van dit jaar is Stichting Rikki Kanaalstreek. Deze stichting zet zich in voor kinderen die ‘aan de andere kant van het geluk’ geboren zijn. Kinderen die buiten hun schuld in een vervelende situatie zitten, bijvoorbeeld omdat één van hun ouders ernstig ziek is, of helemaal niet meer in beeld is. Juist omdat zij zich inzetten voor deze kinderen en hun ook mooie momenten geven en laten zien dat er ook een andere kant is, dan hun kant, is gekozen voor deze stichting als goed doel.

Bron: Klap tot Klaploop