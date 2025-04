Verslag van Jan Bossen van het ommetje door Laude

LAUDE – Vanmorgen organiseerden de wandelcoaches een wandeling door Laude. Hieronder het verslag met foto’s, gemaakt door Jan Bossen.

Vandaag hadden de wandelcoaches als startpunt gekozen voor de natuurbegraafplaats bij Laude. In de ontvangstruimte van de begraafplaats stond om 8.45 uur de koffie klaar en konden de wandelaars zich melden bij de wandelcoaches. Deze ochtend waren er in verband met vakantie van een van de coaches maar twee afstanden te wandelen, 6 en 9 km.

De wandelaars voor de wandeling van 9 km vertrokken om 9.15 uur. Ze liepen eerst een klein rondje over de begraafplaats, oftewel door het bos. Laude was oorspronkelijk een van de drie marken van de kerspel Sellingen. De marke van Laude werd in 1865 ontbonden en de gemeenschappelijke gronden werden verdeeld onder de deelnemende boeren. Een marke, ook wel boermarke genoemd, is een organisatievorm dat nog stamt uit de middeleeuwen. Een aantal aangesloten “vrije boeren “ hadden besloten om op basis van gelijkheid en gezamenlijkheid de beschikbare gronden te beheren en bewerken. Aan het hoofd van deze deelnemers, markegenoten, stond de boerrichter. Deze hield bijvoorbeeld de afgesproken regels in de gaten. Een voorbeeld hiervan is de start van het grasmaaiseizoen. Dit vond plaats op st Johannesdag, 24 juni. De geboortedag van Johannes de Doper, een half jaar voor de geboorte van Jezus. De naam van Johannes werd doorgaans afgekort tot Hannes, en ook wel Hanneke. Voor het maaien van het gras kwamen seizoenarbeiders uit Westfalen en het Graafschap Lingen om dit werk uit te voeren. Op Johannesdag of ook Hannekedag blies de boerrichter op de boerhoorn en kon de grasoogst beginnen. De seizoenarbeiders werden om deze reden dan ook wel de Hannekemaaiers genoemd.

De wandeling ging verder door het prachtige natuurgebied in en om Laude, waarin centraal nog de oude melkfabriek staat. Deze fabriek was vooral bekend om zijn kaasbereiding. Tijdens de wandeling was ook nog duidelijk zichtbaar hoe de rivier de Eems vroeger zijn loop hier heeft gehad en dat als overblijfsel hiervan de stijlranden in het landschap nog steeds zichtbaar zijn. In feite is de Ruiten Aa een overblijfsel van de oude loop van de Eems in de laatste ijstijd.

Na nog een rondje langs de Ruiten Aa te hebben gewandeld ging de wandeling langs de beroemde ijsbaan de Poststruiken weer richting Natuurbegraafplaats. En daar stond zoals gewoonlijk voor de liefhebbers de soep met brood weer te wachten. Het was weer een heerlijke wandeling waar onderweg duidelijk te zien is dat de lente echt in aantocht is. Overal zag je het groen ontluiken en stonden al veel heesters in bloei.

Jan Bossen