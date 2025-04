130 basisscholen in Groningen vieren 10e editie Nationale Buitenlesdag

PROVINCIE GRONINGEN – Ruim 130 basisscholen in de provincie Groningen vieren op dinsdag 8 april het 10-jarig jubileum van de Nationale Buitenlesdag. Zo’n 8200 schoolkinderen krijgen deze speciale dag van hun meesters en juffen les in de gezonde buitenlucht. Het thema van dit jaar is de natuurbende. Het doel is om kinderen overal in het land te inspireren om hun eigen natuurbende op te richten. Hoewel er een positieve trend zichtbaar is als het gaat om buitenles, is de aandacht hiervoor nog altijd hard nodig. IVN Natuureducatie, initiatiefnemer van de Nationale Buitenlesdag, pleit daarom voor meer groene schoolpleinen, meer ondersteuning van leerkrachten en vraagt scholen om beleid wat betreft buitenles.

Recent onderzoek onder leerkrachten door DUO in opdracht van IVN laat zien dat het aantal buitenlessen in tien jaar tijd aardig gestegen is. Gaven leraren in 2016 gemiddeld 14 keer per jaar buitenles, het afgelopen jaar was dit gemiddeld 20 keer. Als belangrijkste redenen voor het geven van buitenles noemen ze dat kinderen meer bewegen, het voor een fijne afwisseling zorgt, de buitenlucht gezond is en kinderen meer spelenderwijs leren.

Rekenen en taal

Opvallend is dat buitenles vooral een vlucht heeft genomen als het gaat om vakken als rekenen en taal. Gaf tien jaar geleden slechts 36 procent van de meesters of juffen rekenles buiten, inmiddels is dat maar liefst 77 procent. Taal wordt door 65 procent van de leerkrachten weleens buiten gegeven, terwijl dit in 2016 nog slechts 14 procent was.‘Het is mooi om te zien dat leraren creatiever met deze vakken weten om te gaan. Leerkrachten zien zelf ook in dat nog meer tijd op een stoeltje achter een tafel en met een boek voor je neus niet het verschil gaat maken. In dit geval geldt: ‘buiten komt het beter binnen’. Vooral bij het automatiseren van de leerstof voegt de buitenles echt iets toe aan het arsenaal van de leerkracht,’ aldus programmamanager Vincent van der Veen.

Kleinere scholen meer buitenles

Wat in het DUO-onderzoek ook opvalt, is dat leerlingen van kleinere scholen vaker buitenles krijgen dan hun leeftijdsgenootjes op scholen met meer dan tweehonderd leerlingen. Daarnaast krijgen kinderen op het platteland vaker buitenles dan in de stad. Hierbij is ook de inrichting van het schoolplein van belang. Op basisscholen met een groen schoolplein wordt meer buitenles gegeven dan op een grijs, versteend plein.

Hoewel er nu meer buitenonderwijs wordt gegeven dan tien jaar geleden, blijft de toename slechts summier: van een half naar één procent van de lessen. Opmerkelijk, want het overgrote deel van de leerkrachten zegt dat de ideale verhouding zou zijn: 75 procent binnen en 25 procent buiten les. Juffen en meesters geven echter aan dat zij om dit te bereiken meer ondersteuning nodig hebben en goede lesmaterialen en voorbeeldlessen.

Kinderboek

Buitenlesdag staat dit jaar in het teken van de natuurbende. Het thema is geïnspireerd op het kinderboek Het geheim van de natuurbende van auteur Marjolein van der Gaag, dat in maart verscheen bij uitgeverij Leopold. In het boek vormen Levi en zijn vrienden een geheime bende, die ’s nachts op pad gaat om de buurt te vergroenen. Op de Nationale Buitenlesdag leren kinderen wat zij kunnen doen voor de natuur dichtbij. Ze doen onder andere onderzoek naar het leefgebied van diertjes op het schoolplein, gaan aan de slag met ‘rommelhoekjes’ bestaande uit bijvoorbeeld bladeren en zand, want soms is er juist meer ‘bende’ nodig voor de natuur en gaan zaadbommen maken om de natuurbende uit het boek te helpen met vergroenen.

IVN Groningen