Westerwolde Weerbericht van: | Donderdag 3 april, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

NOG LANG ZONNIG | WEL WAT KOUDER

Het blijft waarschijnlijk nog wel tot midden volgende week zonnig, maar het wordt na morgen wel weer wat kouder. En aan regen hoeven we nog een week niet te denken.

Vandaag is het in ieder geval bijna onbewolkt. Bij een zwakke tot matige oostenwind wordt het vanmiddag 18 of 19 graden.

Morgenmiddag wordt het ook een graad of 19, minimumtemperatuur vannacht rond 5 graden. De wind draait morgen naar het noordoosten en daarmee wordt dan wél wat koudere lucht uit Zweden en Denemarken aangevoerd. Zaterdag wordt het 14 graden en zondag nog maar 12 graden. Begin volgende week is het ook maar 11 tot 14 graden en dan is er ook kans op nachtvorst aan de grond. Later in de week komt er met een noordenwind meer bewolking en dan zou er misschien een bui kunnen vallen.