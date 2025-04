Britisch Jazz (deel 1) bij Toppyjazz aflevering 278

Dit is de eerste aflevering van een serie met uitsluitend Britse jazzmusici.

De spits wordt afgebeten door Sue Richardson. Ze speelt trompet,zingt en componeert.

Verder een hernieuwde kennismaking met Barb Jungr en Ian Shaw.

We besluiten met zangeres Sally Night (video).

Toppyjazz hedenavond van 22.00-23.00 uiteraard bij Radio Westerwolde.

(herhaling 9 april tussen 21.00-22.00.)

Playlist :

01 – Winter lullaby – Sue Richardson (album Fanfare)

02 – Last Goodbye – Sue Richardson (album Fanfare)

03 – Lost on the River – Barb Jungr (album Stockport to Memphis)

04 – Change is Gonna Come – Barb Jungr (album Stockport to Memphis)

05 – Somewhere Towards Love – Ian Shaw (album Somewhere Towards Love)

06 – Into My Arms – Ian Shaw (album Somewhere Towards Love)

07 – Alone Agin Naturally – Ian Shaw (album A World Still Turning)

08 – I Could Write A Book – Sally Night (album Phases of Love )

09 – Talk To Me – Sally Night (album London by Night)

10 – Something Wonderfull Happens – Sally Night (album London by Night)

11 – Black Coffee – Sally Night (album Love for Sale)

13 – Love for Sale – Sally Night (album Love for Sale)