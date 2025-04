Fietsersbond helpt senioren veilig en met plezier door te blijven fietsen

MUSSELKANAAL – Eens een fietser, altijd een fietser. Maar naarmate we ouder worden, kan fietsen uitdagender aanvoelen. Een valpartij of tragere reflexen kunnen het vertrouwen op de fiets verminderen. De Fietsersbond zet zich in om senioren zo lang mogelijk veilig en met plezier te laten fietsen. Binnen het programma Doortrappen, een initiatief van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, organiseert de Fietsersbond door het hele land activiteiten zoals e-bike middagen en driewielfiets-ontdekdagen. Zo is er op 16 mei van 13.00 tot 16.00 uur een activiteit in Sporthal de Veenhorst, Spireastraat 2 te Musselkanaal.

“Fietsen is een manier om gezond, actief en onafhankelijk te blijven. Dat is goud waard, niet alleen voor senioren, maar ook voor de samenleving”, zegt Gerard Prins, projectmanager Doortrappen en fietsdocent bij de Fietsersbond.

“Fietsen houdt je niet alleen fysiek fit, maar ook mentaal scherp. Je moet opletten in het verkeer, en die prikkels zijn goed voor het brein.” Daarnaast benadrukt Prins het sociale aspect: “Senioren voelen zich minder eenzaam als ze er met de fiets op uit kunnen, bijvoorbeeld op bezoek bij familie of met een fietsclubje. Ik heb al heel wat fietsclubjes zien ontstaan door Doortrappen.

”Veilig en met vertrouwen blijven fietsen

De activiteiten van Doortrappen richten zich niet alleen op het vergroten van het fietsgeluk, maar ook op bewustwording rondom verkeersveiligheid. “We merken dat jongere senioren zich vaak niet aangesproken voelen door een puur educatief programma”, zegt Prins. “Ze zeggen: ‘Ik fiets al mijn hele leven, wat kun je mij nog leren?’ Maar door deel te nemen aan een gezellige fietstocht, zijn er genoeg momenten waarop we hen veiliger laten fietsen. Ze leren nieuwe dingen en we leren hun ook oude gewoontes af. Bijvoorbeeld hoe je veilig op een elektrische fiets stapt of hoe je je versnellingen slim gebruikt.

Driewielfiets-ontdekdagen: een nieuwe wereld gaat open

Een van de meest impactvolle activiteiten van Doortrappen is de Driewielfiets-ontdekdag. Deze dagen zijn speciaal voor mensen die onzeker zijn geworden op de fiets, of denken dat fietsen niet meer voor hen weggelegd is. “Voor hen opent een driewielfiets echt een hele nieuwe wereld”, vertelt Prins. “Ik heb mensen zien huilen van geluk omdat ze weer zelfstandig naar de winkel of hun kinderen konden.” Tijdens de ontdekdagen maken deelnemers proefritten op verschillende driewielfietsen en krijgen ze praktische hulp en informatie, bijvoorbeeld over vergoedingen via de Wmo.

Over het programma Doortrappen

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zet zich actief in om het aantal fietsongelukken onder senioren te verminderen. Daarom is in 2018 het landelijke programma Doortrappen gestart. De Fietsersbond organiseert in heel Nederland verschillende Doortrappen-activiteiten waarbij senioren op de fiets stappen om hun gezondheid te verbeteren, langer door te kunnen fietsen of om eenzaamheid tegen te gaan.



Meer informatie over het programma Doortrappen en de geplande activiteiten van de Fietsersbond vind je op: www.fietsersbond.nl/doortrappen.

