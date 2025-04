Jong nijlpaard WILDLANDS voor het eerst buiten

EMMEN – Vanmorgen zette het in november geboren nijlpaardjong in WILDLANDS Adventure Zoo Emmen haar eerste voorzichtige stappen in het buitenverblijf van het dierenpark. Zij is vanaf nu voor het eerst zichtbaar voor bezoekers in het grote buitenverblijf!

Sinds haar geboorte op 8 november 2024 verbleef het jonge vrouwtje samen met haar moeder in de stal, waar zij kon groeien, kennismaken met de kudde én leren zwemmen. Nu het buitenwater eindelijk warm genoeg is, heeft zij de volgende stap gezet. Samen met de rest van de nijlpaardenkudde kwam het jonge dier haar eerste stappen in het grote buitenverblijf, waar ze voor het eerst zand zag. En zodra zij het water in gaat, is dat voor bezoekers extra goed te zien door de glazen kijkwand onder water.

Toen de toegang naar de ‘Nijlpaardenpoel’ – zoals het buitengebied van de nijlpaarden in het Emmense park heet- werd geopend, stapte de moeder voor het jong aan naar buiten, waarna haar dochter nieuwsgierig volgde. De eerste momenten waren even wennen, maar al snel verkende het jonge nijlpaard het verblijf. Speels werd er al in het zand gehapt, terwijl moeder tevreden stond te eten. Bezoekers kunnen het zes maanden oude dier nu in het echt bekijken en onder water zelfs een unieke blik werpen op haar speelse duikbewegingen en ontdekkingstocht in het water.

Beschermingsprogramma

Het nijlpaard heeft de IUCN-status ‘kwetsbaar’. In het wild wordt de soort bedreigd door leefgebiedverlies, conflicten met mensen en stroperij. In sommige delen van Afrika is het aantal nijlpaarden met 95% afgenomen. WILDLANDS neemt deel aan het EAZA-soortbehoudprogramma (EEP) en draagt zo bij aan het behoud van deze indrukwekkende diersoort.

De geboorte van het nijlpaardjong in november was de eerste geboorte van een nijlpaard in Emmen sinds mei 2008. Haar moeder, een ervaren nijlpaard van 35 jaar oud, bracht haar zevende jong ter wereld. Vader is een 11-jarige stier die in april 2023 vanuit een Belgisch dierenpark naar Emmen kwam. Zijn komst betekende een belangrijke uitbreiding van de nijlpaardenfamilie in WILDLANDS, waar jarenlang alleen vrouwtjes leefden. Het afgelopen halfjaar was de temperatuur van het buitenwater te koud voor het jong.

