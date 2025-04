Lezing over cognitieve klachten na licht traumatisch hersenletsel in Bibliotheek Veendam

VEENDAM – Op donderdag 17 april organiseert Bibliotheek Veendam een boeiende lezing over het brein en cognitieve klachten na licht traumatisch hersenletsel. Zes onderzoeksters van het UMCG, afdeling Neurologie, delen in een reeks van zes lezingen hun inzichten over verschillende aspecten van ‘het brein & onderzoek’. Deze lezing wordt geleid door neuropsychologe Lieke Straatsma en gaat in op cognitieve klachten na licht traumatisch hersenletsel. Waar hangen deze klachten mee samen? En hoe kunnen we in een vroeg stadium na het letsel de patiënten identificeren die een grotere kans lopen op het ontwikkelen van langdurige cognitieve klachten?

Waarom deze lezing bezoeken?

Licht traumatisch hersenletsel (zoals een hersenschudding) kan ondanks een vaak onzichtbare impact leiden tot langdurige cognitieve klachten, zoals concentratieproblemen, geheugenverlies en verminderde mentale flexibiliteit. Tijdens de lezing wordt besproken hoe zelfs mild hersenletsel de hersenfunctie kan beïnvloeden en welke cognitieve klachten het meest voorkomen. Daarnaast wordt beargumenteerd hoe je hier het best mee om kunt gaan om het herstel te bevorderen. Deze lezing is waardevol voor patiënten, hun naasten en zorgverleners die beter willen begrijpen hoe om te gaan met deze veelvoorkomende klachten.

De lezing vindt plaats op donderdag 17 april van 14:00 tot 15:30 uur in Bibliotheek Veendam. De toegang is gratis, ook als je geen lid bent van de Bibliotheek. Vooraf aanmelden is nodig en kan bij de balie van Bibliotheek Veendam of via de website.

Maaike Hermse