Nieuws Damclub Winschoten

WINSCHOTEN, REGIO – Zaterdag 29 maart stonden, zegge en schrijve, drie damtoernooien in het noorden op de damkalender, namelijk in Westerhaar, Steenwijk en Leeuwarden, plus een ½ finale pupillen om de NK-titel in Hoogeveen. M.a.w. voldoende keuze voor “dagje dammen”. Damclub Winschoten was in de Friese hoofdstad vertegenwoordigd met Jan Starke uit Oude Pekela en Geert Lubberink uit Winschoten, dit ter voorbereiding op het provinciaal Gronings kampioenschap sneldammen op zaterdag 17 mei.

Sterk bezet toernooi

Het “Sytze Terpstra Blitz toernooi 2025” in Leeuwarden werd georganiseerd door Damcombinatie Fryslân uit Leeuwarden. De hoofdgroep telde 39 deelnemers met daarnaast nog een zestal huisdammers die een dubbele ronde afwerkten. De hoofdgroep kende, deze editie een sterke bezetting, met een gemiddelde rating van ongeveer 1080 KNDB punten.



Na een verwelkoming van toernooileider Nick de la Fonteyne begon de hoofdgroep klokslag 10:00 uur met 7 voorronden “Zwitsers systeem” onder een speeltempo van “Fischer 5 basisminuten + 3 bonusseconden per zet”. Daarna werden 4 groepen van 10 spelers (inclusief dummy) naar sterkte geformeerd. De nummers 1 t/m 10 van de voorronden in de A-finale, 11 t/m 20 in de B-finale enzovoort. Elke finalegroep speelde vervolgens een zogenaamd rondtoernooi met hetzelfde speeltempo als in de voorronden. Winnaar van groep A werd (MI) Jan van Dijk uit Wolvega, met als goede tweede (MI) Matheo Boxum uit Emmeloord. Derde werd Gerlof Kolk.

Oost-Groningen

De regio Oost-Groningen was deze editie vertegenwoordigd met Jan Starke en Geert Lubberink. Jan kwam na de voorronden in de D-finale tot een gedeelde 6e plaats. Geert kwam tenslotte in de C-finale tot de 7e plaats. Deze 16 partijen! waren tevens een gedegen voorbereiding op de provinciale titelstrijd op zaterdag 17 mei.

Meerdere disciplines in de damsport

Als we aan een “potje dammen” denken gaan we uit van twee personen tegenover elkaar. Echter, de damsport kent een scala aan mogelijkheden. Op de tweede plaats komt de onderlinge competitie op de clubavond van de damclub. Het merendeel van de verenigingen kennen een zogenaamde A-groep en een B-groep. Daarnaast zijn er competities voor 4-tallen, 6-tallen, 8-tallen of 10-tallen. Bij het gongdammen gaat elke 10 seconden een “gong” waarna gezet moet worden. Dan kennen we nog het simultaandammen, waarbij één speler het opneemt tegen meerdere tegenstanders. Daarnaast zijn er nog meerdere speeltempo’s. Bij de onderlinge competitie is het gebruikelijke speeltempo “Fischer 40 + 1”. In de Nationale competitie “Fischer 80 + 1”. Dan kennen we nog het Rapidtempo “Fischer 5 + 5” en Blitztempo “Fischer 5 + 3”. Op damdagen krijgen de spelers veelal 1 uur/speler/partij. Maar ook 30 minuten per partij/speler is gangbaar. Tegenwoordig is het spelen in één groep met 7 of 8 ronden “Zwitsers systeem” in zwang. Bij grote zomertoernooien zoals “Hoogeveen Open” worden 8 ronden “Zwitsers systeem” afgewerkt onder een speeltempo van “Fischer 80 + 1”. Tot slot, vanzelfsprekend kunnen we prima dammen zonder klok.

Geert Lubberink