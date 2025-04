Personeel Wedeka Ter Apel laat van zich horen

WESTERWOLDE, TER APEL – In de raadscommissievergadering van de gemeente Westerwolde heeft de vicevoorzitter van de Ondernemingsraad van Wedeka Ter Apel namens de medewerkers een brief voorgelezen.

Medewerkers van Wedeka Ter Apel, afdelingen groen en industrie, herkennen zich niet in de berichten in de media dat hun sociale werkklimaat onveilig is. Dit hebben ze per brief aan de Ondernemingsraad kenbaar gemaakt. Deze brief las de vicevoorzitter van de Ondernemingsraad van Wedeka, de heer J de Graaf, gisteravond tijdens het burgerspreekrecht in de raadscommissievergadering van de gemeente Westerwolde voor.

Begin dit jaar deed wethouder Giny Luth na geruchten over misstanden een voorstel om een onafhankelijk bureau onderzoek te laten doen naar de sociale werkomgeving en het werkklimaat bij de sociale werkvoorzieningsschappen Afeer en Wedeka. Hierover werd in de media bericht. Volgens de heer de Graaf veroorzaakte dit bericht en ook andere negatieve berichten over het werkklimaat onrust op de werkvloer bij Wedeka, afdelingen groen en industrie, in Ter Apel. “Medewerkers hebben het er in de pauzes over en niemand weet over welke personen het gaat en waar het niet prettig werken is. Dit komt bovenop de onrust over het ontvangen van minder salaris door parttimers. Door een nieuwe belastingregeling, die in januari inging, moet een deel van de medewerkers aan het eind van de maand 50 tot 60 euro inleveren” vertelde hij. Volgens de Graaf zijn er bij de vakbonden FNV en CNV en bij de vertrouwenspersonen en de OR van Wedeka Ter Apel door medewerkers geen meldingen gedaan over een onveilig werkklimaat.

De Graaf vergeleek gisteravond de hele situatie met de toeslagenaffaire. Dit omdat volgens hem de politiek “niet met de betrokkenen zelf heeft gesproken, maar er blijkbaar wel over heeft geoordeeld”. Hij eindigde zijn betoog met het verzoek namens alle medewerker aan de raad: “Wij willen u vragen de negatieve berichtgevingen te stoppen”.

U kunt het betoog door de heer de Graaf en de antwoorden vanuit de gemeenteraad daarop HIER terugluisteren. Scrol naar beneden naar het kopje Raadsvergadering gemeente Westerwolde 2 april 20.00 uur en dan naar ongeveer 44 minuten.