RTV Drenthe maakt serie over Drentse geschiedenis

ASSEN – Waarom offerden mensen vroeger haarvlechten en kapotte zwaarden in het veen? Was de prinses van Zweeloo eigenlijk wel een prinses? En waar werden aardappelkrabdopjes voor gebruikt? In het nieuwe RTV Drenthe-programma Labyrinthia neemt presentatrice Vera Beuke je mee terug in de tijd, en gaat op zoek naar antwoorden.

Topstukken

Het decor van het nieuwe geschiedenisprogramma van RTV Drenthe is de nieuwe vaste tentoonstelling van het Drents Museum met de gelijknamige naam Labyrinthia. Een tentoonstelling waarin objecten die jarenlang in het depot stonden weer in het museum te zien zijn. Maar ook de vaste topstukken, zoals de Kano van Pesse, de Drentse werken van Van Gogh en het Meisje van Yde ontbreken niet.

Van verleden naar het heden

Door de ogen van kunstenaars en aan de hand van de vondsten uit de Drentse bodem zoals veenlichamen, sieraden en gereedschap duikt Vera Beuke in de geschiedenis. Dat doet ze niet alleen in het Drents Museum. Beuke neemt de kijker ook mee naar het nu en reist door de provincie op zoek naar de plekken waar Drentse bodemschatten zijn gevonden.

In de 5-delige serie ziet de kijker iedere week een ander stukje van de Drentse geschiedenis.

Mooie samenwerking

Directeur van het Drents Museum Harry Tupan is blij met de mooie samenwerking. “We hebben jaren hard gewerkt op onze nieuwe collectiepresentatie en zijn trots op de manier waarop we de verhalen over de collectie en de geschiedenis van Drenthe vertellen. Deze willen we met zoveel mogelijk Drenten delen”. Daar sluit Martin van der Veen, eindredacteur RTV Drenthe, zich bij aan. “Het is belangrijk om de Drentse geschiedenis op een laagdrempelige manier te blijven vertellen. Dat doen we met dit prachtige programma.”

Het programma Labyrinthia is vanaf 2 april te zien op het YouTubekanaal van RTV Drenthe. Vanaf 3 april wordt het programma vijf weken lang elke donderdag om 17.20 uur op TV Drenthe uitgezonden. Uiteraard is alles ook te vinden op rtvdrenthe.nl en in de app.

