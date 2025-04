Shortlist non-fictie Beste Groninger Boek 2025 bekend

GRONINGEN – Jaarlijks nomineert een jury tien boeken voor de titel Beste Groninger Boek, verdeeld over twee categorieën: fictie en non-fictie. Inmiddels heeft de jury van dit jaar vijf boeken opgenomen in de shortlist non-fictie. De winnende titels uit beide categorieën worden vrijdag 30 mei bekendgemaakt tijdens het Beste Groninger Boekenfeest in Forum Groningen. Ook de Beste Groninger Boekenclubprijs wordt dan uitgereikt. Op dit moment worden genomineerde boeken gelezen door meerdere boekenclubs in Groningen.

shortlist NON-fictie

In totaal werden er 43 boeken ingezonden, waarvan 19 in de categorie non-fictie. De jury heeft daaruit onderstaande vijf boeken gekozen:

⦁ Anders dan de anderen, homoseksualiteit op het snijvlak van literatuur en wetenschap van Mary Kemperink, uitgeverij Querido – ‘Zeer actueel. Zorgvuldig, boeiend en doorwrocht opgeschreven.’

⦁ Het verhaal van de kolken in het Dollardgebied van Hendrik van der Ham, Aart Jan Langbroek en Gerrit Smit, uitgeverij Noordboek – ‘Brengt een onbelicht deel van de Groningse natuur in kaart.’

⦁ Weerstand tegen de wanhoop van Koen Schouwenburg, uitgeverij Kleine Uil – ‘Geeft geen oplossing, maar duiding. Herkenbaarheid die troostend kan werken.’

⦁ Zo hevig in leven, over sterfelijkheid van Marjoleine de Vos, uitgeverij Van Oorschot – ‘Zintuiglijk geschreven. Brengt moeilijk omschrijfbare situaties onder woorden zonder clichés.’

⦁ Een kniebuiging voor de ezel, over tekenen en schilderen van Anton Valens, postuum verschenen bij uitgeverij Atlas Contact – ‘Intiem inkijkje in hoe Valens werkte. Mooie combinatie van beeld en tekst.’

shortlist fictie

In maart nomineerde de jury al de titels voor de shortlist fictie. Dit zijn: Lutke Krub, een kerstverhaal van Spinvis en Hanco Kolk, de roman Ossenkop van Manik Sarkar, de poëziebundel Waar iemand woont van Richard Nobbe en de roman Vlees en bloed van Vincent Kortmann.

Beste Groninger Boekenfeest

De winnende titels in zowel fictie als non-fictie worden bekendgemaakt tijdens het Beste Groninger Boekenfeest, een feest voor iedereen die van goede boeken houdt. Dit jaar vindt dit plaats op vrijdag 30 mei in Forum Groningen. Het wordt een feestelijke avond waarop schrijvers voorlezen uit en vertellen over hun genomineerde werk. Kaartjes voor het Beste Groninger Boekenfeest zijn binnenkort te reserveren via de website van Forum Groningen.

Jury

De jury bestaat dit jaar uit Anneke Tiddens (adviseur taal als basis bij Biblionet Groningen),

Ben Westerink (onderzoeker en auteur van het Wierdenlandschap), Bas Sijpkes (conservator Museum Klooster ter Apel), Jantien Kurpershoek (programmeur SPOT Groningen en theatermaker bij De Wijk De Wereld), Thereza Langeler (promovendus Rijksuniversiteit Groningen, presentator en journalist).

Over de prijs

De uitreiking van de prijzen voor het Beste Groninger Boek wordt sinds 2010 jaarlijks georganiseerd door NOORDWOORD, in samenwerking met Forum Groningen. Met de verkiezing van het Beste Groninger Boek wordt zichtbaar hoeveel mooie boeken er vanuit Groningen en over Groningen verschijnen. De shortlist biedt lezers daarom ook mooie nieuwe leesinspiratie.

