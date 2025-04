TeamUp zoekt vrijwilligers om kinderen die gevlucht zijn te ondersteunen in Ter Apel

TER APEL – In deze huidige politieke tijd neemt de druk op opvanglocaties (AZC’s) in Nederland toe. Kinderen blijven steeds langer in asielopvang, er is verveling en er worden verschillende talen gesproken, waardoor zij minder snel vrienden maken. De behoefte voor ondersteuning aan deze kinderen is enorm groot.

Save the Children doet hier iets aan! Met ons programma TeamUp bieden wij spel- en bewegingsactiviteiten aan kinderen die gevlucht zijn. Deze activiteiten worden wekelijks gegeven door vrijwillige- en betaalde begeleiders op ongeveer 60 (nood)opvanglocaties in het hele land. Zo ook in Ter Apel, waar het belang om iets voor kinderen te doen erg groot is! Wij zoeken hier dan ook dringend enthousiaste vrijwilligers voor!

Maak een verschil voor gevluchte kinderen

De activiteiten van TeamUp helpen kinderen om te gaan met hun emoties zoals boosheid, angst en verdriet. In een omgeving waar kinderen vaak te maken hebben met onzekerheid en stress, zorgt TeamUp voor een veilige plek waar ze kunnen ontspannen en plezier maken. Hierdoor krijgen zij meer vertrouwen in zichzelf en hun omgeving.

Jantsje Koopman, teamleider bij TeamUp, vertelt: “TeamUp zorgt voor plezier voor kinderen en is een veilige plek op het azc. Dat is heel belangrijk omdat er veel stress en spanning is in de asielopvang. Sommige ouders houden hun kinderen binnen, omdat ze het buiten niet veilig voor ze vinden. Kinderen spelen dan alleen met andere kinderen tijdens TeamUp. Dat is schrijnend, maar onderstreept het belang van TeamUp. Als vrijwilliger maak je echt een verschil, je zet kinderen letterlijk in beweging om even hun zorgen te vergeten!”

Wat bieden wij onze vrijwilligers?

Vrijwilligers bij TeamUp krijgen een uitgebreide training en begeleiding en worden onderdeel van een enthousiast en betrokken team. Het vrijwilligerswerk kost drie tot vier uur per week en heeft een grote impact op het psychosociale welzijn van de kinderen.

Jethro, vrijwilliger bij TeamUp, deelt zijn ervaring: “Ik merk dat kinderen soms niet goed in hun vel zitten, omdat er veel speelt in hun leven. Ik weet dat ik met TeamUp impact maak en dat zij blij zijn dat je er bent.”

Maak het verschil en meld je aan

Wil jij je ook inzetten voor gevluchte kinderen in Ter Apel en hen een veilige plek bieden waar ze kunnen spelen en zich ontwikkelen? Ga naar www.sollicitatieteamup.nl voor meer informatie en om je aan te melden. Samen maken we het verschil!

Save the Children