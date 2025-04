Tot 42 maanden gevangenisstraf geëist voor explosies in Winschoten

WISCHOTEN, GRONINGEN – In de zomer van 2023 worden de stad Groningen en de regio Oost-Groningen opgeschrikt door een reeks opvolgende explosies bij bedrijfspanden en woningen. Dit heeft een grote impact op het veiligheidsgevoel van de direct betrokkenen en de andere inwoners van de betreffende regio.

De drie verdachten die vandaag terecht staan hebben allen in hun eigen rol een bijdrage geleverd aan het teweegbrengen van een ontploffing bij een winkelpand midden in een winkelstraat in Winschoten op 16 september 2023. Het gaat om twee mannen van 21 jaar en een man van 22 jaar, allen uit Tilburg.

“Dit is een ernstig en bijzonder gevaarlijk strafbaar feit. Verdachten hebben forse schade veroorzaakt. Dat het is gebleven bij materiële schade is, gelet op de risico’s die met vuurwerkbrandstofcombinaties gepaard gaan, niet aan het handelen van verdachten te danken. Zeker nu op 16 september 2023 diverse omwonenden thuis waren en er bovendien – zoals ook te verwachten valt in een winkelstraat – personen aanwezig waren op straat, had het nog vele malen ernstiger kunnen aflopen”, zei de officier in haar requisitoir.

Bovendien heeft één van de verdachten zich tevens schuldig gemaakt aan medeplichtigheid aan een ontploffing op 19 september 2023 bij een ander bedrijfspand. Ook hier is forse schade toegebracht. Bovendien werden de bewoners van Winschoten daardoor kort na de eerdere aanslag opgeschikt door weer een nieuwe explosie.

Afgezien van de concrete schade en risico’s brengen strafbare feiten als deze, mede door het intimiderende karakter, ook breder in de samenleving maatschappelijke onrust, angst en gevoelens van onveiligheid met zich mee. Zeker in een periode waarin explosies van vuurwerkbommen aan de orde van de dag waren in de provincie Groningen. Deze zaken passen ook in de zorgelijke tendens die door heel het land zichtbaar is, waarin in toenemende mate personen, voornamelijk jongeren, die niet betrokken zijn bij een conflict toch bereid worden gevonden om in opdracht van anderen explosieven te plaatsen bij woningen en bedrijven.

De officier: “Verdachten hebben naar alle schijn enkel gedacht aan hun eigen geldelijk gewin, aan snel geld verdienen, en geen enkel respect getoond voor andermans bezittingen, gezondheid of veiligheidsgevoel. Dit valt verdachten bijzonder kwalijk te nemen en vraagt om een stevige strafrechtelijke reactie. Daarbij gaat het niet alleen om vergelding, maar ook om een generaal preventief signaal af te geven. Gezien de hoge vlucht die het aantal van dit soort explosies in de afgelopen tijd heeft genomen, heeft de samenleving er alle belang bij dat van de straf een afschrikwekkend effect uitgaat. Een straf die uitstraalt dat het plegen van dergelijke feiten niet loont.”

De officier concludeert dat bewezenverklaard kan worden dat de drie mannen betrokken zijn geweest bij één of beide explosies in Winschoten. Zij eist voor hun rollen bij deze strafbare feiten gevangenisstraffen van 42 maanden tot 15 maanden waarvan telkens een deel voorwaardelijk.

Dinsdag 8 april staat een 17-jarige medeverdachte terecht. Gezien zijn minderjarigheid wordt deze zaak achter gesloten deuren behandeld. Hem wordt betrokkenheid verweten bij beide explosies in Winschoten en bij een explosie aan de Herestraat in het centrum van Groningen op 12 september 2023. De strafeis in deze zaak wordt door middel van een aanvulling op dit persbericht bekendgemaakt.

Bron: O.M.