Wegens grote animo extra vertoning van Groninger speelfilm De Kloof in De Klinker

WINSCHOTEN – De Groninger speelfilm De Kloof wordt vandaag in Cultuurhuis De Klinker in Winschoten vertoond. Vanwege de grote interesse voor deze vertoning is er nu een extra vertoning van de film bijgekomen, en wel op woensdag 9 april om 20.00 uur in de Grote Zaal van De Klinker.

De Kloof is voor een groot gedeelte is opgenomen in het Oldambt en er hebben tientallen jongeren uit de gemeente aan meegewerkt. Voor de productie van het gedeelte van De Kloof dat in het Oldambt is opgenomen, werkten de makers samen met Sociaal Werk Oldambt en Jongerencentrum ’t Spoor. De film is opgenomen op locaties in o.a. Winschoten, ’t Waar, Midwolda en het Ambonezenbosje boven Hongerige Wolf.

Op zondag 23 maart ging De Kloof in Pathé Groningen voor een volle zaal met meer dan 400 genodigden in première. De film is tot stand gekomen door een samenwerking tussen professionele Groninger filmmakers en jongeren uit de regio, die niet alleen de input voor het verhaal over de kloof tussen stad en platteland leverden, maar die ook acteerden in de film of achter de schermen meehielpen. Ook bekende gezichten als Alfred van den Heuvel en Kees van Amstel werkten mee aan het project.

Meer informatie is verkrijgbaar via: https://www.indeklinker.nl/theater/4797//film-de-kloof

Behind the scenes afbeeldingen, stills en de officiële filmposter zijn hier te bekijken/downloaden:

https://sanderblomfilms.stackstorage.com/s/nryeXdXEt1N5Lfu3

Sander Blom