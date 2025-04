Activiteiten bij Het Groninger Landschap

GRONINGEN – Houd je van cultuur en natuur, van struinen en onderzoeken? Het Groninger Landschap biedt je oneindig veel mogelijkheden om te wandelen, te fietsen, te varen, monumenten te bezoeken, deel te nemen aan excursies of je eigen route te plannen. Vrijwilligers van Het Groninger Landschap organiseren weer tal van activiteiten, excursies en evenementen.

Nationale bijentelling 10 april – 14 april

De wilde bij heeft jouw hulp nodig! Van de 360 bijensoorten in Nederland is ruim de helft bedreigd. Je kunt helpen door mee te doen aan de Nationale Bijentelling. Dit jaar wordt heel Nederland weer opgeroepen om een half uur bijen te tellen in de tuin, op het balkon of op een groene plek in de buurt. Meer info via de website van Het Groninger Landschap.

Zaterdag 12 april Fietsexcursie – Op zoek naar de Hunze in en om de stad Groningen

10.00 uur – 16.00 uur Start: Euvelgunnerweg, tegenover Skagerrak 2, Groningen

Met de fiets volg je de sporen van het Groningse deel van de Hunze, van het Zuidlaardermeer tot aan het Reitdiep ten noorden van de stad, waar Hunze en Drentsche Aa samenvloeien. Je fietst het zuidelijke deel (20 km) van de totale route: van Euvelgunne naar het Hunzedal. Deelname is gratis, opgeven via de website

Zaterdag 12 april – 12 juli 2025 Expostie: Golden Raand; van Knoal tot aan ’t Wad

Enkele fotografen hebben hun studiofotografie verplaatst naar een plek in het prachtige Groninger landschap. Het resultaat is te bewonderen in het Bezoekerscentrum Ennemaborg Hoofdweg 96, Midwolda

Zondag 13 april Opening galerie Melkema te Huizinge

15.00 uur – 18.00 uur Melkema Smedemaweg 3, 9992 VA HUIZINGE

Tijdens deze dag zal de galerie geopend worden door de huidige huurders. Een van hen, Huib van der Stelt, een beeldend kunstenaar, exposeert zijn werk in de boerderij. Bezoekers krijgen de unieke kans om het atelier en de kunstwerken van Huib te bewonderen. Opgave via info@plaatsmelkema.nl

Zondag 13 april Koniks als grazers op en rond het Landgoed Ennemaborg

13.00 uur – 15.30 uur Bezoekerscentrum Ennemaborg Hoofdweg 96, Midwolda

Altijd al nieuwsgierig geweest naar de Konikpaarden en hun leefwijze? In het Bezoekerscentrum Ennemaborg wordt gestart met een lezing over het wel en wee van deze groep dieren. Om ze in den lijve te aanschouwen wandelen we door het bos op zoek naar de kudde en kunnen we laten zien in welke vorm zij het landschap helpen beheren. Deelname is gratis, aanmelden via de website.

Voor alle activiteiten geldt: meer info en aanmelden via www.groningerlandschap.nl/activiteiten

