Activiteiten voor jong en oud op Bevrijdingsdag in Vlagtwedde, Veele en Bourtange

VLAGTWEDDE, BOURTANGE, VEELE – Om de 80-jaar bevrijding te vieren hebben de dorpen Vlagtwedde, Bourtange en Veele de handen ineengeslagen. Voor 5 mei 2025 is een programma samengesteld met verschillende activiteiten voor jong en oud in alle drie genoemde dorpen. Het programma vindt u onderaan dit bericht.

Voor de opening van de viering in Bourtange worden bewoners, geboren in 1945 of eerder, dus 80+, uitgenodigd voor een vrijheid(brood)maaltijd in de Turfschuur te Bourtange. Er is plek voor 80 personen. Voor 80+ zonder eigen vervoer wordt een gratis busvervoer geregeld.

Het aanmeldformulier is online te vinden op de website van Plaatselijk Belang en Toerisme Bourtange https://www.pbtb.nl/aanmelden-viering-80-jaar-bevrijding-voor-80-plus-bewoners/ of bij de Blokker, de Bibliotheek, de Steunstee en de Bolderbörg in Vlagtwedde.

Verdere berichtgeving is te volgen via Facebook https://www.facebook.com/profile.php?id=61574920521901

Programma:

Bourtange – Marktplein 10:00 Geopend voor publiek

*Slecht ter been? Er is deze ochtend vervoer van de parkeerplaats naar het marktplein.



Bourtange – Marktplein 10:30 Officiële opening

Samen met burgemeester Jaap Velema wordt deze dag uiteraard officieel met een korte terugblik

op 80-jaar bevrijding en het hijsen van onze nationale driekleur en het Wilhelmus geopend. Iedereen is van harte uitgenodigd. Daarna wordt u een kop koffie / thee aangeboden. De opening wordt deze ochtend muzikaal omlijst door Krzysztof Groen.



Bourtange – Turfschuur 11:00 Lunch voor 80-jarigen en ouder

Iedereen van 80 jaar en ouder is van harte uitgenodigd in Bourtange om met ons 80-jaar bevrijding officieel te openen en te vieren. Dit doen we mede door een gratis aangeboden lunch en wanneer gewenst, gratis aangeboden (groeps)vervoer. Aanmelden voor de lunch en of het groepsvervoer, kan middels het aanmeldformulier welke is te vinden bij de Bolderbörg, Blokker en onze facebookpagina.



Bourtange – Turfschuur 11:00 Bezienswaardigheden WOII

Verschillende attributen zoals boeken, posters, materialen en gebruiksvoorwerpen uit de WOII en ook de

Bevrijding staan deze dag klaar om door u bezichtigd te worden. Deze nemen u mee in een stukje

geschiedenis over deze periode.



Bourtange – Marktplein 12:00 Start 80jaar bevrijding op de fiets(tocht)



Vlagtwedde – Pannenkoekenboerderij 12:00 Start 80jaar bevrijding op de fiets(tocht)

80-jaar bevrijding op de fiets brengt u langs plekken en verhalen(vertellers) van net voor onze bevrijding.

Middels een route van plm. 21km en door het gratis boekwerk komt u meer te weten over deze

geschiedenis in ons gebied en de verschillende kernen tijdens WOII. Het aanmelden voor deze tocht is gratis en kan ter plekke. Er kan worden gestart tot 14:00.



Vlagtwedde – Voetbalveld 14:00 Start Kindermiddag

Een gratis kindermiddag voor iedereen die deze middag zin heeft om buiten lekker bezig te zijn met allerlei spellen. Zo kun je bijvoorbeeld op verschillende springkussens (voor verschillende leeftijden), is er een levend tafelvoetbalspel, buikglijbaan en komt Vanja te schminken. Dat allemaal op de voetbalvelden van de vv Westerwolde. Uiteraard hoort daar voor de kids ook een versnapering bij en wordt ook aan de ouders gedacht.



Vlagtwedde – Zwembad 17:00 Zwemdisco 10 t/m 15 jaar

Onder zomerse klanken zijn alle tieners van harte welkom om in het zwembad de Barlage te genieten van

een zwemdisco. Uiteraard is een zwemdiploma verplicht en de toegang is gratis!



Vlagtwedde – Haven Parc / de Dribbel 17:00 Live muziek en DJ’s m.m.v. Country Zangeres Kirsten, Twij Körten Twij Langen en DJ’s Tedo & Oscar. Onder het motto van ‘ontmoeten & verbinden’ sluiten we deze 5 mei muzikaal af met medewerking van diverse artiesten en DJ’s. Dat allemaal op het buitenterrein /grasveld van de haven bij het Parc Emslandermeer.



Kirsten Alting Countryzangeres Kirsten Alting-Winkelman (44) is een veelgehoorde stem op gospel radio- en televisiestations in Amerika en Nederland. Een grote zangcarrière lijkt voor haar weggelegd, totdat haar gezondheid plotseling begint af te nemen. Door een bindweefselziekte komt ze 24/7 op bed te liggen. Hoewel artsen voorspellen dat zij nooit meer een noot zal kunnen zingen, knapt ze tegen alle verwachtingenin op en zingt ze als nooit tevoren.

Twij Körten Twij Langen (2K2L) bestaat uit Eltje Doddema, Harm Tabak en de broers Bart & Evert Kruizinga. Dit kwartet brengt meest Groningstalig muziek, maar laat u verassen deze avond!

De DJ’s Tedo & Oscar zorgen voor de laatste muzikale noten deze bevrijdingsavond en beide heren hebben ons al beloofd er een waar feestje van te gaan maken. U vindt daar deze avond ook diverse eet- en drinkgelegenheden en het enige dat we u vragen mee te nemen is een flinke dosis gezelligheid, dansschoenen en wat buutscenten.

*Voor alle activiteiten geldt, deelname is op eigen risico!

https://www.facebook.com/profile.php?id=61574920521901

Monika Sieron