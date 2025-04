Gasterij Smeerling organiseert een dagwandeling

SMEERLING – Een hele dag op pad met een routegids vanuit de Gasterij in Smeerling. Heerlijk vrij in de mooie natuur over wellicht nog onbekende paden. Dat kan op 9 mei.



Wandel je graag, veel en lang? Of heb je dat altijd al een keer willen proberen of het iets is wat bij je past? Hier is je kans.

Wanneer: 9 mei 2025

Start arrangement om 10 uur met koffie/thee en wat lekkers

Start wandeling om 11.30 uur

Lengte: 21 km, met gids, dus relaxed meelopen. Rustig wandeltempo: 4,5 km p/u ongeveer.

Route: Smeerling, Ter Wupping, Oud Veele over de essen, grote ronde om Onstwedde, langs de sluis en door de weilanden terug. We noemen het de 3 voorden tocht, omdat we langs 3 voorden lopen

Kleding: goede wandelschoenen en rugzak/heuptas. Kleden naar het weer, laagjes bijvoorbeeld

Lunch en water/ thee o.i.d. neemt u zelf mee en wordt lekker buiten, in de natuur opgegeten en gedronken.



De wandelaars zijn rond 16 uur terug bij de Gasterij en genieten dan van een heerlijk drankje naar keuze. Bij af en toe een buitje gaat het gewoon door. Bij storm, onweer, harde regen wordt de wandeling afgelast.



Plek voor maximaal 20 mensen

Opgave: info@gasterij-natuurlijk-smeerling.nl

Opgeven met hoeveel personen je meewandelt en op wiens naam en telefoonnummer.

Gasterij Smeerling