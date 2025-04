Groninger Dorpshuizenbijeenkomst en politieke stages tijdens landelijke Week van het Dorpshuis

GRONINGEN – Van 7 tot en met 14 april 2025 staat heel Nederland in het teken van de Week van het Dorpshuis. Een feestweek waarin dorpshuizen hun deuren openen en laten zien en voelen wat hen zo bijzonder maakt voor dorpen en wijken. Wat gebeurt er zoal in onze provincie?

Kansen bieden

In Siddeburen is op vrijdag 11 april een Groninger Dorpshuizenbijeenkomst gepland. De bijeenkomst staat in het teken van verduurzaming én de Sociale Agenda van Nij Begun. Pieter Knol, adviseur dorpshuizen bij Groninger Dorpen: “Met een investering van 138 miljoen euro in ontmoetingsplekken biedt de Sociale Agenda kansen voor buurt- en dorpshuizen. We horen tijdens de Dorpshuizenbijeenkomst graag hoe bestuurders van buurt- en dorpshuizen tegen deze kans aankijken en waar zij behoefte aan hebben.”

Matches gemaakt

Extra bijzonder is dat in De Week van het Dorpshuis tussen de 50 en 100 stages in dorpshuizen zijn. Raadsleden, statenleden, gedeputeerden, burgemeesters en Kamerleden zijn in heel Nederland gematcht met dorps- en buurthuizen.

Wie zijn in onze provincie gematcht?

In onze provincie zijn ruim 20 matches [bekijk hier het overzicht] tussen politici en buurt- en dorpshuizen gemaakt. Tijdens de stagebezoeken krijgen de buurt- en dorpshuizen de ruimte om te laten zien hoe zij als kloppend hart van de gemeenschap functioneren. Op hun beurt helpen de stagiaires een handje mee bij de activiteiten die er dan zijn en gaan zij actief in gesprek met bestuursleden en andere vrijwilligers.



Meer dan 100 jaar buurt- en dorpshuizen

Buurt- en dorpshuizen zijn al meer dan 100 jaar het sociale middelpunt van dorpen en wijken. Ze bieden ruimte voor ontmoeting, cultuur, educatie en ontspanning. Van yoga tot toneel en van klaverjassen tot gezamenlijke maaltijden: een dorpshuis brengt mensen samen. Het bijzondere is dat deze plekken; dorpshuizen, multifunctionele centra en cultuurhuizen, grotendeels worden gerund door vrijwilligers die zich met hart en ziel inzetten voor hun gemeenschap.

Onder druk door bezuinigingen

Dorpshuizen vormen een essentiële sociale infrastructuur die niet zomaar te herstellen is als ze verdwijnen. Toch komt in delen van het land hun voortbestaan in gevaar door voorgenomen bezuinigingen bij gemeenten. Hierdoor krijgen dorpshuizen minder financiële steun, terwijl ze juist bijdragen aan sociale samenhang, het voorkomen van eenzaamheid en een bloeiend verenigingsleven. Uit cijfers van het CBS blijkt dat bijna de helft van de Nederlanders zich minstens één keer per jaar als vrijwilliger inzet. In dorpshuizen zijn zij onmisbaar. Als een dorpshuis verdwijnt, verdwijnt ook een deel van de gemeenschap.

