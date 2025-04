Groninger overheden trekken samen op voor een veilige leefomgeving

PROVINCIE GRONINGEN – Groningen is een prachtige provincie waar iedereen prettig en veilig wil wonen, werken en ondernemen. Georganiseerde criminaliteit kan dit echter onder druk zetten. Door bijvoorbeeld illegale activiteiten die buurten binnendringen, bedrijven die misbruikt worden voor witwassen of mensen – vooral jongeren – die onder druk worden gezet door criminelen. De Groninger gemeenten, de provincie en de waterschappen hebben een gezamenlijke aanpak ontwikkeld om dit slimmer en sneller tegen te gaan. Door onder andere overheden weerbaarder te maken. Dit heet de Groningse norm.

De betrokken bestuurders van de provincie, de gemeenten en de waterschappen Hunze en Aa’s en Noorderzijlvest hebben op vrijdag 4 april hun handtekening gezet om met deze aanpak aan de slag te gaan. Bij de Groningse norm hoort een uitvoeringsplan als leidraad voor gezamenlijke en individuele acties in de eigen organisaties.

Criminelen minder kans geven

Met de Groningse norm zorgen de betrokken overheden ervoor dat vergunningen, subsidies en aanbestedingen niet worden misbruikt. Ambtenaren worden getraind in het herkennen van signalen van ondermijning. En de samenwerking met politie en andere instanties wordt versterkt. Zo ontstaat er een eenduidige werkwijze waardoor criminele activiteiten in onze gemeenten minder kans krijgen. De overheid is niet de enige partijen die bijdraagt aan een veilige en eerlijke omgeving. Inwoners en ondernemers kunnen ook helpen.

Iedereen kan helpen

Iedereen kan helpen door alert te zijn en misstanden of vermoedens daarvan te melden. Zie je bijvoorbeeld een bedrijf waar nooit klanten komen, een pand dat plotseling wordt opgekocht door onbekenden, of hoor je verhalen die niet kloppen? Dan kun je dit anoniem melden via MeldMisdaadAnoniem.nl (0800-7000) of contact opnemen met de gemeente. Hoe eerder signalen worden opgepakt, hoe minder ruimte criminelen krijgen.

Aanpak nu al zichtbaar

In Groningen werken gemeenten en andere instanties samen in een zogeheten regionaal interventieteam om in de hele provincie misstanden te vinden en aan te pakken. Dit team voert nu al regelmatig controles uit om te voorkomen dat criminelen misbruik maken van vergunningen of illegale activiteiten uitvoeren. Door onder andere signalen van inwoners komen deze bedrijven en panden in beeld.



Zo zorgen overheden en inwoners er samen voor dat Groningen een provincie blijft waar iedereen eerlijk kan ondernemen en zich veilig voelt. De Groningse norm is geen tijdelijk aanpak, maar een blijvende inzet voor een veilige en weerbare samenleving.

Provincie Groningen