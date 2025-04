DRENTHE – Het is 6 april 1945 als Canadezen troepen over de Bentheimerbrug Coevorden binnenrijden. De bevrijding van Drenthe is begonnen. In de documentaireserie In het Spoor van de Bevrijders volgt presentator Vera Beuke in drie afleveringen de route van de bevrijders. De Canadezen kwamen namelijk niet alleen bij Coevorden de provincie binnen, maar ook via Zuidwolde en Meppel en kregen daarbij hulp van de Fransen, Belgen en de Polen. Aan de hand van uniek beeldmateriaal, gesprekken met de laatste overlevenden, hun familieleden, ooggetuigenverslagen en kenners van de historie vertellen we het verhaal van de bevrijding van Drenthe.

Aflevering 1: De oostkant van Drenthe Vanuit Coevorden trekken de Canadezen al snel door naar Duitsland om daar de gevechten voort te zetten. Hun rol in Drenthe wordt overgenomen door de Polen die vervolgens de oostkant van Drenthe bevrijden. In deze aflevering gaan we via Coevorden en Noordbarge naar Emmen, waar Vera Beuke samen met directeur Erik Zwiggelaar van het museum Ergens in Nederland met een oude kaart op zoek gaat naar een locatie waar een oorlogswagon heeft gestaan. Het verhaal van de Poolse bevrijders wordt wel heel speciaal als ze 15 kilometer over de grens maar liefs 1750 Poolse landgenotes bevrijden die vastzitten in het Duitse concentratiekap Oberlangen.

Aflevering 2: Het midden van Drenthe De route van de bevrijders vanuit Zuidwolde naar het noorden gaat over Hoogeveen en Assen. In Spier voltrekt zich een drama. Daar worden in het zicht van de bevrijders nog veertien mannen geëxecuteerd. In Hooghalen wordt bijna de hele oude dorpskern door de Duitsers in brand gestoken om zo hun aftocht te maskeren. En in Assen is het niet voor iedereen feest na de bevrijding. De joodse Jenny Stern ziet, nadat ze in kamp Westerbork en verschillende onderduikadressen heeft gezeten, dat iemand anders de woning van haar familie heeft ingenomen. Vera Beuke bezoekt haar zoon Niek van der Oord, die sinds kort weer op het oude adres woont.

Aflevering 3: De westkant van Drenthe De westkant van Drenthe wordt als laatste bevrijd. In haar dagboek beschrijft de Meppelse verpleegster Elly Mulder hoe blij ze is: “We zijn vrij en na al die jaren van verdrukking en ellende hebben we ook goed geleerd wat het wilde zeggen, VRIJ te zijn.” De Canadezen trekken door naar Nijeveen. Daar spreekt Vera Beuke met Griet Kooiker die als heel jonge verzetsstrijdster de oorlog heeft meegemaakt. In Havelte treffen de Canadezen een compleet verwoest vliegveld aan. Tot op de dag van vandaag zijn de vele bomkraters nog zichtbaar. Vera Beuke gaat samen met schaapherder Jelle Kootstra op zoek naar kraters en bommen.

De documentaireserie In het spoor van de bevrijders wordt uitgezonden op maandag 7, 14 en 21 april, om 17.15 uur en vanaf 19.15 uur ieder uur in de herhaling.

