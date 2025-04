Inschrijving voor Strijd om Pekels Goud geopend

PEKELA – Op vrijdagavond 23 mei staat Pekela opnieuw in het teken van Strijd om Pekels Goud, de gezelligste dorpsquiz van het jaar. Een avond vol verrassende opdrachten en vragen over en in Pekela en omgeving, voor jong en oud. Hoe goed ken jij Pekela? En weet jij bijvoorbeeld hoe Tiktok Tammo in het echt heet? Teams van gezinnen, vrienden of sportclubs kunnen zich vanaf nu weer inschrijven.



Na de succesvolle eerste editie in 2024, georganiseerd door De Badde, heeft een groep enthousiaste Pekelders het stokje overgenomen. Zij zijn al maanden bezig met het bedenken van originele vragen en creatieve opdrachten. Niet te moeilijk, niet te makkelijk, zodat echt iedereen mee kan doen. Ook als je niet uit Pekela komt, ben je van harte welkom.



Strijd om Pekels Goud draait om plezier, creativiteit en samenwerking. In teams van maximaal tien personen voer je samen speelse doe- en zoekopdrachten uit, thuis of ergens in Pekela. Vorig jaar zochten deelnemers bijvoorbeeld naar gouden dukaten in etalages en maakten selfies met Fré Meis en andere lokale standbeelden. Dit jaar kun je je voorbereiden op weetjes over de geschiedenis en de actualiteit. Tip: houd de Instagram en Facebookpagina van Strijd om Pekels Goud goed in de gaten, daar kun je zomaar een voorsprong mee verdienen.



Ook aan de jongste deelnemers is gedacht. Voor hen is er een kleurplaat of knutselopdracht zodat echt het hele gezin kan meedoen. Goed teamwork en een slimme organisatie maken het verschil, want het is racen tegen de klok tijdens deze avond vol actie en gezelligheid.



Voor het winnende team ligt de felbegeerde Strijd om Pekels Goud beker klaar, samen met een leuke verrassing. De organisatie kijkt uit naar veel enthousiaste inschrijvingen.

In het kort

Gezellig teamspel voor jong en oud, Pekelders en niet-Pekelders

Vrijdagavond 23 mei van 18:00 tot 21:00 uur

Inschrijven kan via de activiteitenkalender op www.pekelaactief.nl

Volg Strijd om Pekels Goud op Instagram en Facebook voor tips en updates.

Arlette Julsing