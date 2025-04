Inschrijvingen 4 Mijl van Winschoten lopen storm: het belooft een topdag te worden!

WINSCHOTEN – De voorbereidingen voor de allereerste editie van de 4 Mijl van Winschoten op zondag 1 juni 2025 zijn in volle gang, en de inschrijvingen verlopen boven verwachting. Inmiddels hebben al honderden lopers zich aangemeld, en het enthousiasme groeit met de dag. Let op: er is plek voor maximaal 1000 deelnemers, dus wees er op tijd bij! Het belooft een sportief én feestelijk evenement te worden dat Winschoten op z’n best laat zien.

De organisatie – een samenwerking tussen City Club Winschoten, stichting Horeca Marktplein Winschoten en atletiekvereniging Aquilo – is ontzettend blij met de grote belangstelling. De hardloopwedstrijd voert de deelnemers door het sfeervolle centrum, met start en finish op het bruisende Marktplein. Naast sport staat beleving centraal: muziek, kinderactiviteiten, gezellige terrassen en entertainment zorgen voor een fantastische dag voor het hele gezin.

Ook voor kinderen is er volop actie, met een 0,5 mijl voor kinderen van 6 t/m 9 jaar en een 1 mijl voor de leeftijdsgroep 10 t/m 12 jaar. Een mooie en laagdrempelige manier om in aanraking te komen met sport en bewegen.

“Het is geweldig om te zien hoeveel mensen zich al hebben ingeschreven,” zegt Pascal Meinders, evenementencoördinator van Winschoten. “Het laat zien dat Winschoten echt toe is aan een evenement als dit. We hopen op net zulk prachtig weer als afgelopen week – dat zou het helemaal afmaken!”

Bianca de Winter van atletiekvereniging Aquilo vult aan: “We willen mensen in beweging brengen, letterlijk en figuurlijk. De sfeer in de stad wordt straks geweldig – sportief, vrolijk en vol verbondenheid.”

Wil jij er ook bij zijn? Schrijf je dan snel in! Dat kan nog steeds via www.inschrijven.nl. Voor meer informatie: kijk op www.avaquilo.nl/4mijl.

Starttijden op zondag 1 juni 2025:

• 0,5 mijl (6 t/m 9 jaar): 13.30 uur

• 1 mijl (10 t/m 12 jaar): 13.45 uur

• 4 mijl: 14.00 uur

Mis deze eerste editie niet – we maken er met z’n allen een sportieve én feestelijke dag van!

City Club Winschoten