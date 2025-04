Kinderfietsroute in de gemeente Pekela geopend

PEKELA – In de gemeente Pekela is vanmiddag een nieuwe kinderfietsroute geopend. Dat deed wethouder Ellen van Klaveren op het Raadhuisplein (Oude Pekela). De route van 14 kilometer loopt door Oude Pekela en Nieuwe Pekela en zit boordevol met spannende opdrachten. Peter Hartog van De Badde en wethouder Ellen van Klaveren stuurden, in samenwerking met mensen van het Huis van de Sport en sportambtenaar Annewil Schreuder, de kinderen van de Zevensprong de goeie kant op. De nieuwe kinderfietsroute start (en eindigt) in Oude Pekela maar gaat ook door Nieuwe Pekela.



Kinderfietsroutes zijn speciaal ontwikkeld voor kinderen van 6 tot 12 jaar en zijn bedoeld om kinderen, samen met (groot)ouders en verzorgers, op een leuke en speelse manier te stimuleren om (meer) te gaan fietsen. De route is aangegeven met herkenbare bordjes van kinderfietsroutes en is verbonden door fietsknooppunten. Fietsers kunnen hierdoor de route bij ieder willekeurig knooppunt starten. Ook is er en interactieve website. De route en de opdrachten zijn te vinden op www.kinderfietsroute.nl.



Game

Het spel van kinderfietsroutes bestaat uit het onderweg uitvoeren van opdrachten waarmee de kinderen twee verschillende game-levels kunnen behalen. Door het uitvoeren van de opdrachten verdienen de kinderen letters. Alle verzamelde letters vormen samen een code, die zij kunnen invullen op de website van kinderfietsroutes (www.kinderfietsroute.nl). Als de code is ingevuld, wordt het volgende level ontgrendeld. Zo kunnen de kinderen dezelfde route vaker fietsen en op verschillende manieren beleven.



Samenwerkingen en HiBike

Kinderfietsroutes is een initiatief van de provincie Groningen in samenwerking met Huis voor de Sport Groningen. In totaal worden er 8 kinderfietsroutes in de provincie gerealiseerd. Kinderfietsroutes sluiten aan bij de belevingswereld van kinderen en zo wordt fietsen nog leuker. De provincie stimuleert fietsen vanaf jonge leeftijd, omdat kinderen dan buiten actief zijn en zo een gezonde leefstijl ontwikkelen. Fietsen is goed voor het uithoudingsvermogen en om ervaring op te doen in het verkeer.



Kinderfietsroutes sluit aan bij het project HiBike, een fietsprogramma voor basisscholen waarbij kinderen punten kunnen verdienen met fietsactiviteiten.

Peter Hartog, Buurtsportcoach Pekela, De Badde

Foto’s: Catharina Glazenburg