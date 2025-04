Opname kerkdienst vanuit de Protestante gemeente in Blijham te beluisteren bij RTV Westerwolde

Westerwolde Weerbericht van: | Vrijdag 4 april, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

VANMIDDAG WARM | WEEKEND KOELER

Net als gisteren wordt het een warme dag met vanmiddag een maximum rond de 20 graden. Het is ook weer heel zonnig. Er is eerst maar weinig wind, vanmiddag komt er een matige noordoosten-wind te staan en vanavond draait de wind door naar noordoost tot noord. En met die windrichting wordt duidelijk koelere lucht uit Denemarken en Zweden aangevoerd.

Dat gaan we dit weekend dan ook merken want morgenmiddag wordt het nog maar 15 graden en zondag 10 tot 12 graden. Vannacht en morgenochtend is er soms vrij veel bewolking, maar morgenmiddag is het vrij zonnig met wat stapelwolken. Zondag is het de hele dag vrij zonnig met enkele stapelwolken. Morgen staat er een matige tot vrij krachtige oostenwind, zondag staat er een frisse oostenwind.

Na het weekend krabbelt de temperatuur weer een beetje op, tot ongeveer 13 graden. Er blijven flinke zonnige perioden en het blijft ook droog, pas eind volgende week lijkt er kans op een paar buien.