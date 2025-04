Jac Puts bevlogen organisator van het Accordeonfestival in Stadskanaal

Westerwolde Weerbericht van: | Zaterdag 5 april, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

ZONNIG MAAR FRISSER | VORST AAN DE GROND

Ook vandaag (én morgen) is het zonnig en in principe mooi voorjaarsweer, maar bijna ongemerkt is het vannacht flink afgekoeld. Want de temperatuur is gedaald naar 2 graden en het warmt weliswaar op, maar meer dan een graad of 14 wordt het vanmiddag niet. En dat terwijl het gisteren en donderdag 20 tot 21 graden werd. Bovendien staat er een matige noordoostenwind en doordoor wordt het vanavond dan ook weer snel frisser.

Vannacht is er een zwakke oostenwind, waarbij de temperatuur daalt tot rond het vriespunt. Kans op vorst aan de grond; slecht voor de jonge planten. Morgen wordt het ook maar 11 of 12 graden, ondanks dat het opnieuw zonnig is. De wind is overdag matig uit het oosten (windkracht 3 tot 4).

Na dit weekend draait de wind terug naar noordoost tot noord en later naar noord tot noordwest. Daarmee wordt het 12 tot 14 graden en eerst is het nog zonnig, maar vanaf woensdag is er meer bewolking en mogelijk vallen er donderdag of vrijdag een paar buien. Maar veel regen hoeven we ook volgende week nog niet te verwachten.