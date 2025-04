Bijna 100 vliegtuigen tonen NAVO-luchtoverwicht

Westerwolde Weerbericht van: | Zondag 6 april, 09.00 uur door Jules Geirnaerdt

ZONNIG MAAR FRIS | VOORLOPIG NOG GEEN REGEN

Het is vandaag weer een kraakheldere dag maar het is niet warm want de temperatuur komt vanmiddag maar uit op 12 graden. En vanavond koelt het ook snel af tot onder de 10 graden. De minimumtemperatuur voor vannacht is 0 of -1 en dat is iets minder koud dan afgelopen nacht: toen werd het -1 tot -3. Wel is er komende nacht wat vorst aan de grond te verwachten. De wind is vanmiddag zwak tot matig uit het noordoosten (windkracht 2 tot 3).

Morgen overheerst de zon ook. De wind draait dan wat bij naar noordoost tot noord, de maximumtemperatuur voor morgenmiddag is 14 graden.

Dinsdag is er een zwakke tot matige noordenwind. Dat geeft ’s nachts en ’s ochtends kans op mist en nevel, verder is er weer veel zon. Woensdag is het ongeveer hetzelfde met zon en een paar wolkenvelden, daarna is er meer bewolking maar het blijft waarschijnlijk tot in het volgende weekend nog wel droog. Maxima later in de weer rond 16 graden, minimumtemperaturen stijgend tot ongeveer 5 graden.