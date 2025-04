Westerwolde bindt de strijd aan met Gasselternijveen

VLAGTWEDDE – Na een bloedeloze wedstrijd vorige week zondag in en tegen Gieterveen, waar met een gelijkspel genoegen moest worden genomen, staat Westerwolde vanmiddag voor de opgave om op het eigen kunstgrasveld andermaal drie punten aan haar totaal bij te voegen.

Hoewel er op een herfstachtige zondagmiddag vorig jaar in Gasselternijveen een duidelijke 5 – 0 overwinning werd behaald, zal het voor de Vlagtwedders en andere klus zijn om met een dergelijke zege aan de haal te gaan. Maar een betere en succesvollere wedstrijd dan op de laatste zondag van maart in Gieterveen kan het gemakkelijk worden. En omdat het resterende programma aangeeft dat de laatste vijf wedstrijden van de competitie alle tegen directe concurrenten of ploegen die de ranglijst aanvoeren zullen zijn, is het van belang vanmiddag tegen Gasselternijveen de wedstrijd met een goed resultaat en dito gevoel te kunnen afsluiten. Aan de laatste weken tentoongestelde wedstrijdinstelling zal het de elf van trainer Woortman dan ook vast en zeker niet ontbreken en zal het publiek waarschijnlijk weer kunnen genieten van een boeiend voetbalduel.

Gasselternijveen – onder leiding van de na dit seizoen naar ACV vetrekkende trainer Edwin Drenth – staat met 21 punten uit 19 wedstrijden momenteel op de achtste plaats in de tussenstand. Van deze 19 wedstrijden werden er zes gewonnen, drie gelijk gespeeld en tien verloren. Er werd tot dusver 24 keer gescoord en de Nieveners kregen 50 doelpunten tegen.

Na een reeks van zes achtereenvolgende wedstrijden geen nederlaag te hebben geïncasseerd, gaat Westerwolde vanmiddag vast en zeker op zoek naar een voortzetting van deze serie wedstrijden. Westerwolde heeft momenteel 18 wedstrijden gespeeld en daaruit 33 punten behaald. Het doelsaldo van de roodwitten is 41 – 28. Om in de top van het klassement mee te blijven draaien, zal er ook komende zondagmiddag in eigen huis een zo optimaal mogelijk resultaat moeten bewerkstelligd. Hoewel de kans op deelname aan de nacompetitie gering is, kan met nog zes wedstrijden te spelen wat dit betreft nog van alles gebeuren. Een eerste vereiste daartoe is dus zondagmiddag de punten in eigen huis te houden. Na vandaag is Westerwolde twee weekenden vrij; zondag 27 april is dan het eerstvolgende (inhaal)duel in en tegen Eext.

Scheidsrechter bij Westerwolde – Gasselternijveen is dhr. R. van Uijen. De wedstrijd op sportpark De Barlage in Vlagtwedde begint zoals gewoonlijk om 14.00 uur. Pupil van de Week is Koen Eckhardt spelend in Westerwolde JO11-1. Bij binnenkomst zal aan een ieder opnieuw het programmablad met verloting worden aangeboden. Daarnaast wordt er aan niet-leden van Westerwolde een entreebedrag gevraagd.

Wedstrijdsponsor

Het verheugt de vereniging ten zeerste dat er zondagmiddag weer een nieuw bedrijf wordt toegevoegd aan de lange lijst van sponsoren die de v.v. Westerwolde op welke manier dan ook ondersteunen. Bij het duel Westerwolde – Gasselternijveen gebeurt dat in de vorm van het aanbieden van de wedstrijdbal door Schutte Dienstverlening en Beveiliging, waardoor Jacob Schutte met zijn onderneming ook meteen de wedstrijdsponsor is. Schutte Dienstverlening is gevestigd aan de Veelerveensterweg in Veelerveen en is actief in de branche dienstverlening voor de akkerbouw, straatwerk en verhuur van verticuteermachines. Daarnaast is Schutte ook actief in de beveiliging.

HJ Pleiter