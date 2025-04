Westerwolde wint met kleinst mogelijke verschil van Gasselternijveen

VLAGTWEDDE – In een wedstrijd die van de kant Westerwolde getypeerd kan worden als “de wedstrijd van de gemiste kansen”, boekte de thuisclub de kleinst mogelijke overwinning op Gasselternijveen. Na ruim negentig minuten voetballen onder leiding van scheidsrechter Jan Reints, die deze middag de honneurs waarnam voor de afgehaakte arbiter Van Uijen, stond er een 1 – 0 uitslag op het scorebord in het voordeel van de Vlagtwedders. Evenals in de wedstrijd in november van het vorig jaar tegen de Nieveners in Gasselternijveen creëerde de elf van Wessel Woortman weer voldoende opgelegde kansen. Gingen er destijds onder barre weersomstandigheden vijf ballen in, deze middag grossierde het Vlagtwedder team in het om zeep brengen van de vele opgelegde kansen. Zelfs een strafschop op slag van rust wisten de roodwitten niet te verzilveren. Vlak daarvoor had Kevin v.d. Laan, op dat moment nog onwetend, zich gekroond tot man of the match door vanuit een corner de 1 – 0 binnen te knikken, waardoor zijn team voor de zevende keer op rij ongeslagen bleef.

Zoals zo vaak het geval is begon Westerwolde ook dit duel op een flitsende manier. Al binnen één minuut verscheen René v.d. Laan geheel vrij voor de deze middag prima acterende keeper Kevin Koops van Gasselternijveen. Door zijn doel goed te verkleinen wist hij een treffer te voorkomen. En ook in de 22e minuut lukte het de pijlsnelle aanvaller van Westerwolde niet de goalie vanuit één op één te passeren. Even was het schrikken voor de aanhang van Westerwolde toen in de 29e minuut er bijna sprake was van een weggevertje. In het strafschopgebied werd een bal blindelings breed gelegd, waardoor er een honderd procent scoringskans ontstond voor Gasselternijveen. Maar ook doelman Boonman van Westerwolde wist zijn doel goed te verkleinen, waardoor de matig ingeschoten bal naast het doel verdween. En in de 40e minuut dan het allesbeslissende moment in de wedstrijd. Uit een corner vanaf links was het Kevin v.d. Laan die als een van de kleinsten van het veld bij de tweede paal de bal op prima manier wist binnen te koppen en zodoende voor het eerst sinds lange tijd weer eens wist te scoren: 1 – 0. Waar Gasselternijveen in dit deel van de wedstrijd weinig tot niets wist te creëren, miste Westerwolde nog twee opgelegde kansen. Eerst was het Joran Luijten die, keurig vrij gespeeld door René v.d. Laan, de lat boven Koops teisterde en in de laatste minuut voor rust was het Sander van Hoorn die een toegekende strafschop na een overtreding op René v.d. Laan niet tot doelpunt wist te promoveren. Maar het was ook de verdienste van keeper Koops door de op “keepershoogte” ingeschoten bal op prima manier te keren. Vrij snel hierna stuurde arbiter Reints beide ploegen met een 1 – 0 stand naar de thee. Jammer dat niemand van de spelers de op dat moment de ver weggeschoten bal even voor hem ophaalde……..

Na de thee een wedstrijd die voortdurend heen en weer golfde. Het grote verschil was dat Gasselternijveen uiteraard alles in het werk stelde de gelijkmaker te scoren, maar dat Westerwolde de meeste kansen kreeg om de score verder uit te bouwen. Maar dat lukte Sander van Hoorn, Michel ter Horst, invaller Merijn te Velde en René v.d. Laan in dit tweede bedrijf op geen enkele manier. Mede hierdoor dus het predicaat van een wedstrijd van de gemiste kansen. Wat zou het voor het trouwe publiek van Westerwolde, maar misschien ook wel voor dat van Gasselternijveen, mooi zijn geweest als de wedstrijd in bijvoorbeeld 5 – 2 zou zijn geëindigd. Want ondanks de kleine kansen die Gasselternijveen kreeg, kon na afloop simpelweg als gerechtvaardigde conclusie worden getrokken dat Westerwolde andermaal drie punten aan haar totaal mocht toevoegen. Resten nog de complimenten voor scheidsrechter Reints die ook op zijn “vrije” zondagmiddag tot een prima prestatie kwam. Wel slingerde hij drie deelnemers aan deze wedstrijd op de bon.

Voor Westerwolde breekt er nu een leuke laatste fase van de competitie aan. Hoewel de relatief sterkere ploegen in deze klasse in de laatste weken van deze competitie de tegenstander worden, kan er met het nodige vertrouwen uitgekeken worden naar deze wedstrijden in het laatste weekend van april en in mei. Het behalen van de nacompetitie zou een geweldige prestatie zijn voor aanvoerder Rudolf Riks en zijn mannen. En als de kansen, die vast en zeker ook in die wedstrijden zullen ontstaan, beter benut worden als deze middag het geval was, dan zou er voor de Vlagtwedders best nog wel eens een leuk toetje in zitten. Maar eerst zijn er twee weekenden waarin er door Westerwolde niet gevoetbald wordt; op zondag 27 april wordt dan het inhaalduel in en tegen Eext afgehandeld. Zoals veelal het geval is begint ook die wedstrijd om 14.00 uur.

Opstelling Westerwolde: Bas Boonman – Mark Geukes – Rudolf Riks – Tex van Kalmthout – Frank Riks – Kevin v.d. Laan – Sander van Hoorn (85e min. Milan Kater) – Julian Smid (80e min. Merijn te Velde) – Michel ter Horst – Joran Luijten (80e min. Ben Ophof) – René v.d. Laan

Scheidsrechter: dhr. J. Reints uit Onstwedde

Aantal toeschouwers: 135

Amusementswaarde: 6,5

HJ Pleiter

Foto’s van Bé Eelsing vindt u hier.