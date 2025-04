Bootje loopt vast aan de Zwaaikom

Westerwolde Weerbericht van: | Maandag 7 april, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

NOG STEEDS ZONNIG | NA MORGEN WAT BEWOLKING

Ook vandaag weet de zon niet van ophouden en met een zwakke tot matige wind uit noordoost tot noord komt de temperatuur vanmiddag uit rond 13 graden. En dat terwijl het vannacht nog 1 tot 3 graden heeft gevroren.

Warm is het dus niet en ook vannacht zal het koud worden: de minimumtemperatuur ligt rond -1 en in ieder geval is er vorst aan de grond. Er is vannacht ook kans op enkele mistbanken maar die zijn morgenochtend snel verdwenen. Dan volgt er weer een zonnige dag, met af en toe wat sluierbewolking. Er is morgen een zwakke noordenwind en daarmee wordt het een graad of 14.

Woensdag komt er iets meer wind en ook wat meer bewolking. Maar er blijven flinke zonnige perioden. Donderdag en vrijdag zijn er perioden met bewolkt weer maar het lijkt dan nog droog te blijven, pas in de loop van het volgende weekend is er kans op enkele regenbuien. Maxima tot donderdag rond 14 graden, daarna enkele graden hoger.