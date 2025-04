Brand bij kattenhotel Scheemda

SCHEEMDA – Vannacht heeft brand gewoed bij Kattenhotel Ooijevaar aan de Torenstraat in Scheemda.

Om 2.15 uur werd de brandweer van Scheemda en Winschoten gealarmeerd voor een dakbrand bij Kattenhotel Ooijevaar aan de Torenstraat in Scheemda. De brand ontstond in de buurt van de schoorsteen en sloeg door naar het dakterras. De bewoners konden het pand tijdig verlaten.

Omdat de brand uitslaand was werd opgeschaald naar grote brand. Ook brandweer Zuidbroek en het haakarmvoertuig van brandweer Veendam en het droneteam van brandweer Winsum werden opgeroepen.

In het Kattenhotel bevonden zich zeven katten. Ze werden allemaal in veiligheid gebracht en bij buurtgenoten opgevangen. Er is bij deze brand één persoon gewond geraakt en is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Een tweede persoon is ter plekke nagekeken door het ambulancepersoneel en hoefde niet mee naar het ziekenhuis.

Rond vier uur werd het sein brand meester gegeven. De brandweer ging nog een controle uitvoeren of alles geblust was. Het grootwatertransport hoefde uiteindelijk niet ingezet te worden. De schade door de brand is aanzienlijk. De brandweer heeft sloopwerkzaamheden moeten verrichten om alle brandbare delen af te blussen. Salvage zal de bewoners bijstaan in de afhandeling van de schade en coördineert de verdere opvang van de katten.

Bron: Veiligheidsregio Groningen