De heer Olf Pruisman ontvangt Koninklijke onderscheiding

VEENDAM – Vandaag is de heer Olf Pruisman (75) uit Veendam benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Annelies Pleyte reikte de Koninklijke onderscheiding maandagavond uit aan de heer Pruisman tijdens de algemene ledenvergadering van Scheidsrechtersvereniging Oldambt en Veenkoloniën in het clubgebouw op Sportpark Wildervank. De heer Pruisman zet zich al bijna 45 jaar in als vrijwilliger op het terrein van voetbal en het scheidsrechter vak. Hij ontving de Koninklijke onderscheiding voor zijn grote verdiensten op dit gebied.

Van 1981 tot 2006 was Olf Pruisman actief bij zaalvoetbalvereniging V&Z Veendam. Hij was penningmeester, scheidsrechter in de zaal, mede-organisator van vele toernooien en competitieleider. Dat laatste was een zeer intensieve functie met zo’n 70 tot 80 teams in de competitie.

Scheidsrechtervereniging

Vanaf 2006 is Pruisman betrokken bij scheidsrechtersvereniging Oldambt en Veenkoloniën, als lid van de beheerscommissie en vanaf 2012 ook als bestuurslid bij de vereniging. Hij speelt een belangrijke rol binnen de vereniging, zowel in het contact met de naar schatting 80 leden als in het onderhoud van het clubgebouw “De Neutrale Hoek” op Sportpark Wildervank. Hij is door de week bijna iedere dag in het clubgebouw te vinden. De Veendammer is een graag geziene gast bij de ruim 50 donateur-verenigingen waar hij de contacten mee onderhoudt en arbitrageavonden organiseert.

Begeleiding jonge scheidsrechters

Olf Pruisman is zeer betrokken bij de ontwikkeling van scheidsrechters en de arbitrage in het algemeen. Hij steekt veel tijd en moeite in het begeleiden van jonge scheidsrechters, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Elk weekend is hij wel op een voetbalveld te vinden om op de achtergrond de wedstrijden van scheidsrechters te volgen. Het maakt hem niet uit op welk niveau iemand fluit, of hoeveel kilometer hij ervoor moet rijden. Als Olf Pruisman hoort dat een potentieel talent ergens een wedstrijd leidt, gaat hij er als ‘scout’ van de scheidsrechtersvereniging naar toe.

Iedere week stelt de Veendammer een overzicht op van wie waar fluit en moedigt hij iedereen aan om bij elkaar langs te gaan en van elkaar te leren. Hij is zeer pro-actief. Altijd weer bezig met de volgende activiteit, het volgend seizoen en het opstellen van reglementen.

Onderscheidingen

Al bijna 35 jaar is Olf Pruisman betrokken bij de KNVB als scheidsrechterbegeleider, praktijkbegeleider en scheidsrechter. Voor al deze activiteiten is hij in 2006 door de KNVB onderscheiden met de zilveren scheidsrechterspeld en een jaar later met de gouden scheidsrechterspeld. Hij is onderscheiden met de gemeentemedaille van Veendam, en ontving van zaalvoetbalvereniging V&Z het erelidmaatschap.

Burgemeester Annelies Pleyte: “De heer Olf Pruisman is een gedreven sportbestuurder en een verbinder pur sang. Zijn jarenlange toegewijde inzet bij verschillende organisaties en zijn vermogen om altijd het beste uit mensen naar boven te halen, maken hem tot een inspirerend voorbeeld voor vele vrijwilligers. Ik ben vereerd dat ik de Koninklijke onderscheiding Lid in de Orde van Oranje Nassau mag uitreiken aan de heer Olf Pruisman en hem de versierselen heb mogen opspelden.”

Gemeente Veendam

Foto’s: Peter Panneman