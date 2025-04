Expositie van Het Knoalster Foto Collectief

VEENDAM – Maandag 14 april start een nieuwe expositie in vanBeresteyn met het werk van de regionale fotografen van het Knoalster Foto Collectief.

Het Knoalster Foto Collectief is een groep van tien enthousiaste fotografen (semi-amateur en professioneel) uit Stadskanaal en omgeving. De groep is ontstaan vanuit een spontaan idee na de tweede editie van Kunst op Noord in Stadskanaal Noord, waarna de eerste gezamenlijke expo volgde in december 2022. Inmiddels zijn er al verschillende exposities geweest.

“We hebben als collectief een gezamenlijk doel: het organiseren van groepsexposities in Stadskanaal en de rest van onze mooie provincie”, vertelt Ineke Pals. “Wat meteen opvalt aan de foto’s is de grote variatie aan onderwerpen. Iedere fotograaf hanteert zijn eigen uitgangspunten en werkwijze en dat levert altijd een mooi afwisselend resultaat op. Het gaat van landschapsfotografie naar studiofotografie en van Urbex naar straatfotografie. Sommige foto’s worden gemaakt tijdens verre reizen, anderen dicht bij huis of in een eigen studio.”

De foto’s zijn t/m 27 juni gratis te bezichtigen in de Salon van vanBeresteyn.

Datum: maandag 14 april t/m 27 juni 2025

Info via: www.vanberesteyn.nl

Adres: Museumplein 5a / 9640 AD Veendam

vanBeresteyn