Gastrobar MOOD feestelijk geopend

WINSCHOTEN – Vanmiddag is in het Rosarium te Winschoten Gastrobar MOOD geopend.

Winschoten heeft een nieuwe plek om elkaar te ontmoeten, namelijk Gastrobar MOOD. Eigenaar Erik Nap streeft ernaar om 7 dagen per week geopend te zijn. Het voormalige Rozenpaviljoen is omgebouwd tot een restaurant met mogelijkheden voor bruiloften, bedrijfsfeesten en vergaderingen. Daarmee draagt MOOD bij aan de leefbaarheid en ontwikkeling van Winschoten.

Vanmiddag werd Gastrobar MOOD officieel geopend. De openingshandeling werd verricht door burgemeester Cora-Yfke Sikkema en gedeputeerde Leo Wenneger van Provincie Groningen. Er waren toespraken door de burgemeester, de gedeputeerde, de kok en toekomstig mede-eigenaar Frits Blink, en uiteraard door eigenaar Erik Nap. Laatstgenoemde is tevens eigenaar van restaurant Flonk in Blauwestad. Daarvoor was hij tot 2021 eigenaar van Gasterij Smits in Midwolda. In zijn toespraak bedankte hij onder anderen zijn vrouw en kinderen voor hun onvoorwaardelijke steun. Hij vertelde dat hij de zaterdagen voor hen vrijhoudt, aangezien de kinderen beide voetballen en daar wil pa dan wel bij zijn.

Nadat de burgemeester en de gedupeerde eigenhandig een biertje hadden getapt, was de opening een feit. Morgen gaat Gasterij MOOD open voor het publiek.

Het project is mede mogelijk geworden met behulp van LEADER-subsidie. LEADER is al meer dan 25 jaar actief in Oost-Groningen. Het is een uniek Europees subsidieprogramma met een ‘bottom-up’ werkwijze. Niet een overheid of overkoepelend orgaan, maar inwoners en ondernemers uit het gebied hebben, samen met bestuurders, het programma vormgegeven. En zij voeren dit ook gezamenlijk uit. Ondernemers, inwoners en organisaties in Oost-Groningen kunnen bij LEADER Oost-Groningen subsidie aanvragen voor projecten die bijdragen aan plattelandsontwikkeling. Leo Wenneger is de nieuwe gedeputeerde voor landbouw in Groningen en heeft dus ook o.a. Leader in de portefeuille. Hij is van de BBB. Hij overhandigde aan eigenaar Erik Nap een symbolische cheque met een bedrag van € 124.998,-.

Info en foto’s: Anita Meis