DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).

Papenburg

Om 8.20 uur vanmorgen zag een 27 jarige bestuurder van een Seat een 48 jarige fietser over het hoofd toen hij vanaf de Barenbergstraße linksaf de Bolwinsweg insloeg. De fietser reed op het fietspad. Achter de fiets zat een fietsaanhanger, met daarin twee kinderen van 2 en 4 jaar. De fietser raakte bij de aanrijding zwaargewond. Het kindje van vier jaar liep lichte verwondingen. Het andere kindje en de automobilist bleven ongedeerd. De schade bedraagt 5.200 euro.

Meppen

Zondag is tussen 12.15 en 16.15 uur op de parkeerplaats aan de Lathener Straße een zwarte Suzuki aangereden. De schade bedraagt 1.000 euro. De veroorzaker ervan is onbekend. Getuigen worden verzocht contact op te nemen met politie Meppen 05931/9490.

Schüttorf

Op 4 april controleerde de politie op de A31 ter hoogte van Schüttorf de snelheid van het verkeer dat in noordelijke richting reed. Tijdens de controle passeerden er 2.073 voertuigen. Hoeveel hiervan de toegestane snelheid van 130 km/u overschreden is niet bekend gemaakt. Eén automobilist spande met 206 km/u de kroon. Hij kreeg een boete van vier cijfers, twee punten op zijn rijbewijs en twee maanden rijverbod opgelegd.

Bunde

Zaterdagavond controleerde de politie op de parkeerplaats Bunderneuland om 23.30 uur de passagiers in een internationale bus. Een 35 jarige Poolse vrouw bleek nog een boete van 600 euro te moeten betalen. Ze kreeg dit vanwege een diefstal in 2024 opgelegd. Omdat de vrouw het bedrag niet kon voldoen nam zij contact met haar vader op. Hij betaalde het bedrag bij een politiebureau in zijn omgeving en voorkwam zo dat zijn dochter 30 dagen in de gevangenis moest doorbrengen.

Vrijdag controleerde de politie op de Neuschanzer Straße om 16.50 uur een Poolse veetransport, dat kort daarvoor de grens was gepasseerd. Bij het openen van de laadruimte ontdekten de beambten dat er zich twee zebra’s, zes apen, een antilope, een serval, een buizerd en een zwaan in de aanhanger bevonden. De twee Poolse vervoerders van 23 en 31 jaar beschikten niet over de juiste documenten en konden geen verklaring over de herkomst van de dieren geven. Ook aan het vervoer en de veiligheid van de dieren mankeerde het één en ander. Nadat de politie het strafrechtelijk onderzoek naar de zaak wegens overtreding van de Dierenwelzijnswet had afgerond, werden de dieren via de Nederlandse politie voor verder onderzoek tegen degenen die verantwoordelijk waren voor het transport overgedragen aan de verantwoordelijke instantie in Nederland. Alle dieren zijn nu gehuisvest en verzorgd in een opvangcentrum in Nederland.