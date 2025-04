Opening Pekelder Campertuin en Pekelder B en B

NIEUWE PEKELA – Zaterdag 12 april a.s. openen burgemeester en wethouders van de gemeenste Pekela on 15.30 uur de Pekelder Campertuin en B en B van de familie Woltjer. Van 13.00 uur tot 17.00 uur is de open dag aan de Torenwijk 73 te Nieuwe Pekela. Uiteraard bent u welkom. Ze verwachten c.a. 300 belangstellenden. De dag wordt aangekleed met stands van toeleveranciers en een heuse galerie. Uiteraard met hapje drankje, koffie een kouk en wat voor de kleinsten.



De familie Renate en Abram met hun kinderen Thijs (14) en de tweeling Kim en Meike(12) wonen sinds 2018 als vierde generatie op de ouderlijke boerderij met bouw jaar 1804. De eerste drie generaties Woltjer hebben hier land en veehouderij bedreven. Door gezondheidsredenen en geen overname door de kinderen heeft Abrams vader het bedrijf verkocht, maar de familieboerderij aangehouden.

‘Hier wonen wij nu en we zijn blij dat we onze kinderen de jeugd mee kunnen geven die ik ook beleefd heb hier in de rust en ruimte vol mogelijkheden. Tijdens de corona periode is het plan ontstaan om de oude veestal met weiland om te toveren tot een camperplaats met B&B. Een vriendin van de familie kwam na een nachtje kamperen achter de stal op het idee, ik heb haar netjes uitgelegd dat ik wel spoorde en dat niet zag zitten. Maar ja, zie daar. Het idee bleef borrelen, en we zijn er vol van geraakt.

Nu 5 jaar later, met veel zweet, kopbrekens, moeite en vreugde staat en een duurzaam gebouwde nieuwe schuur met een prachtige B&B op de eerste verdieping met uitzicht over het mooie landschap. Een grote vijver van wel 2 meter diep vol leven van kikkers en salamanders maakt een fijne plek voor de campers. Ze kunnen op de grote plekken vrij staan, geen vakjes, geen hokjes. De aangelegde bossingels met bijna 100 bomen maken er een mooi natuurlijk geheel van.



Het geheel is ecologisch aangelegd en draait energie neutraal met een grootte zonneboiler van 3000 Liter en 39 zonnepanelen. De vijver doet tevens dienst als waterreservoir om hemelwater op te bergen i.p.v. aftevoeren. Spoelen van de chemische toiletten en spoelplaats gebeurt met Pekelderdaipwoater dat bespaart zo een paar kuub schoon drink water’, volgens Abram.

De B en B van 2 personen en het appartement tot 6 personen maken het geheel af. ‘Waar wij als gezin van 5 personen moeilijk een B en B vinden is dat hier juist mogelijk’ aldus Renate. Het geheel is te koppelen tot 8 personen. Volgens Abram hoef je niets de doen tot een uur of vier ’s middags, dan draait de zon om de schuur en kun je even gaan fietsen of een museum opzoeken. Tot die tijd is het heerlijk vertoeven met de opkomende zon op het grote balkon’.

‘Het biedt een fijne uitvalbasis voor fietsers, wandelaars of bijvoorbeeld geocaching. Vol rust en ruimte, de geschiedenis van Pekela en juist het genieten van de unieke omgeving van de veenkoloniën, Westerwolde of juist de Oldambt. Alle goed bereikbaar van af deze locatie’.

Abram Woltjer