PvdA Westerwolde kiest voor vernieuwing en zet koers naar de toekomst

WESTERWOLDE – Tijdens de Algemene Ledenvergadering van heeft de PvdA Westerwolde een duidelijke stap gezet richting de gemeenteraadsverkiezingen van 2026. Het bestuur is van mening dat het tijd is voor vernieuwing die in lijn is met de landelijke koers die de samenwerking met GroenLinks verder doorzet. Kernwoorden zijn verbinding, luisteren, nabijheid en toekomstgericht. Deze nieuwe manier van politiek vraagt van de partij dat er ruimte gemaakt wordt voor nieuwe energie, frisse ideeën en een manier van werken waarin samenwerking en betrokkenheid centraal staan.

De komende periode willen we als partij nog dichter bij onze inwoners staan. We geloven dat we hiermee meer kunnen betekenen voor iedereen in Westerwolde – jong en oud. We geloven dat nabijheid, verbinding en politiek die écht raakt aan het dagelijks leven van onze inwoners de toekomst is en willen daarom met onze inwoners praten in plaats van voor en over hen.

Wietze Potze, lijsttrekker bij de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen, stopt na 12 jaar raadslid en 3 periodes wethouderschap. De partij is hem zeer dankbaar voor het feit dat hij meer dan de helft van zijn leven in het teken heeft gezet om in onze gemeente thema’s die belangrijk zijn voor onze partij vorm te geven. Zo heeft hij bijvoorbeeld ontzettend veel betekend voor het openbaar onderwijs in onze gemeente.

In lijn met een nieuwe koers heeft het bestuur haar steun uitgesproken voor Saskia Ebbers als beoogd lijsttrekker. Zij brengt energie, betrokkenheid en een verbindende stijl mee die in lijn ligt met de gekozen koers. Samen bouwen we aan een eerlijk en sterk Westerwolde waar iedereen meetelt.

Wil jij meedenken, meedoen of misschien wel op onze kieslijst? Neem dan contact op met voorzitter Brunie Batterman via 0623303901. We gaan graag in gesprek!

