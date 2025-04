Sloeproeivereniging Delfzijl deed mee aan de IJsselslag

DELFZIJL, DEVENTER – Beide sloepen van de Sloeproeivereniging Delfzijl vertrokken 29 maart gezamenlijk naar Deventer om daar de IJsselslag te roeien; een pittige korte wedstrijd van 12 kilometer, waarvan de eerste 6 kilometer stroomopwaarts. Dit gold zowel voor de dames als de heren, want hoe verdeel ik mijn krachten om nog genoeg power over te hebben voor de laatste 6 kilometer stroom mee, want er moet wel geroeid worden.



Voor enkele dames was het de eerste keer een wedstrijd in de oude (68 jarige) dames sloep, genaamd Nou-en. Door aanmoediging van het vele publiek en karakter kwamen de dames na 1 uur en 49 minuten over de finish. Moegestreden keken ze terug op een mooie dag, met fantastisch weer en een geweldig teamspirit.



Ook de heren hadden de dezelfde weersomstandigheden en met krachtig doorroeien en scherp sturen kwamen de heren na 1 uur en 17 minuten over de finish. De heren uit Delfzijl konden helaas de boot niet helemaal zelf bemannen en hebben aanvulling gekregen van: Sjoerd en Thijs van de Sloeproeivereniging Groningen, Sylvester van de Zeevaartschool Delfzijl en las but not least Ernst uit Zaandam.



Door het scherpe sturen kregen de heren helaas van 5 watt straf, wat resulteerde op een negende plek in het eindklassement. Anders was het plek 5 geweest. De dames eindigden als 28ste en laatste, maar meedoen is belangrijker dan winnen.



De heren gaan komende zaterdag 12 april naar Harlingen voor een race van 20 kilometer op de Waddenzee ter voorbereiding van de sloepenrace Harlingen naar Terschelling. De dames gaan 5 juli naar de Vuurtoren race in Urk op het IJsselmeer met een afstand van 15 kilometer.



Spreekt je dit aan, kom dan gerust langs om een training mee te maken, want ze kunnen nog altijd jongens, meiden, heren en dames gebruiken, zowel roeiend als sturend. Ook is de vereniging op zoek naar sponsoren, want met name hun 68 jarige 6-persoons damessloep, de Nou-en, gunnen de leden een mooi maritiem pensioen en dat betekent dat de vereniging op zoek is naar een vervangende damessloep met twee extra plaatsen.

Laurens Mulder (voorzitter) Sloeproeivereniging Delfzijl