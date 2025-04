The Cats Aglow Tribute in Veelerveen: één groot feest van herkenning

VEELERVEEN – Zaterdagavond traden The Cats Aglow Tribute op in MFA Ons Noabershoes. Aanvang was 20:00 uur.

Om kwart voor zeven kwamen de eerste belangstellenden al binnen. Glunderend en zich verheugend op een avondje palingsound met alleen maar liedjes van de Volendamse Cats, een band die destijds ook zeer populair was in deze regio en veelvuldig optrad bij het befaamde Hotel en Bar-Dancing Jan Beijering in Vlagtwedde.

Bezoekers uit allerlei windstreken van het land wisten Veelerveen te vinden. “Hé, jij ook hier? Lang niet gezien.” Het reüniegehalte was hoog. Pieter Huttinga kon om acht uur dan ook een sfeervol ingerichte, volle zaal verwelkomen. En ieder zat vol spanning te wachten op wat zou gaan komen. Ze werden niet teleurgesteld. Even na achten zette de band, bestaande uit: IJsbrand van Belleghem: Gitaar en Leadvocals, Ton Vendel: Percussie Leadvocals, Boudewijn van Buuren: Keyboard en Strings vocals, John Wijnker: Slagwerk vocals, Ben Koole: Basgitaar, Piet van Doorn: Keyboard vocals en Rob van Enkhuizen: Sologitaar vocals in met “There has been a time”, één van de vele succesnummers van weleer. De sfeer zat er meteen goed in. Er werd gezongen, gedanst en geklapt.

In drie sets kwamen vele bekende liedjes, waaronder “Times where when, One way wind, Lea, Where have I been wrong, Sure he’s a cat, Marian, Why, Sailing home, Be my day, Scarlet Ribbons en Lets dance” voorbij. De aanwezigen konden er niet genoeg van krijgen. Ze waren even volledig terug in de tijd van de jaren zeventig en genoten optimaal van deze absolute topband met de voortreffelijke zangstemmen van IJsbrand van Belleghem en Ton Vendel. Samen met de andere bandleden is The Cats Aglow Tribute een fantastisch geheel met doorgewinterde muzikanten, waarbij het voortbestaan van het geluid van de vroegere Cats in zeer goede handen is.

De band eindigde de avond met het toepasselijke “The end of the show” en “Vaya Con Dios”. Een daverend applaus was hun deel. Complimenten verder voor geluidsman Henk Lakeman die de technische leiding had en die het geluid op een zeer prettig niveau verzorgde. Mede dank zij Okke en Tinie en alle vrijwilligers die betrokken waren bij de organisatie en uitvoering van deze avond, kunnen we terugkijken op een zeer geslaagd evenement dat naar een herhaling en/of meer smaakt. Bedankt daarvoor!



De volgende activiteiten staan nog in de planning:

Eerste Paasdag van 11 – 13 uur: streektoal met Jan Henk de Groot en Paulien van der Wal. Vanaf 13:15 uur, aansluitend voor de liefhebbers, een paasbrunch. Reserveren noodzakelijk.



Zaterdag 3 mei van 20:30 – 23:30 uur: een avond blues/rock m.m.v. Williamstown Inc. Repertoire: o.a. Joe Bonamassa, Walter Trout, Stevie Ray Vaughan en ZZ Top.



Zaterdag 24 mei van 20:30 – 23:30 uur: een muzikale ontdekkingsreis langs de geschiedenis van de blues door het nationaal en internationaal befaamde blues duo Gumbo and the Monk.



Zondag 1 juni van 11:00 – 13:00 uur: een presentatie/concert met veelal onbekende beelden en geluidsfragmenten van Ede Staal, onder de noemer : Het onbekende credo van Ede door Free Westerhof en Bob Heidema.



Zaterdag 28 juni vanaf 20:00 uur: een avond country en blues m.m.v. achtereenvolgens: Ace and Cards en 1787 Blues/Rock

Info via: info@veelerveen.eu of 06 25045014 / 06 57392348

Pieter Huttinga