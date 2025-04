Westerwolde Weerbericht van: | Dinsdag 8 april, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

EEN BEETJE BEWOLKING | LATER WARMER

Het is ook vandaag weer een zonnige dag, al komt er soms wat bewolking voorbij en er zullen vanmiddag ook een paar stapelwolken ontstaan. Warm is het ook vandaag niet want na de -2 van vannacht wordt het vanmiddag met enige moeite 13 of 14 graden. De wind is vandaag zwak tot matig uit het noorden, maar vanochtend is er maar een zwakke veranderlijke wind.

Morgen is het meer wisselend met regelmatig een vrij zonnig moment, en dan weer een periode met veel bewolking. De wind is morgen matig uit het noordoosten en daarmee wordt het ook weer een graad of 13, maar vannacht is het minder koud. Het minimum is dan +2 tot +4.

Donderdag klaart het beter op maar op vrijdag is het weer meer aan de bewolkte kant. Het wordt vrijdag wel warmer met middagtemperaturen van 16 tot 18 graden. In het weekend gaan we naar de 20 graden toe, met zondag mogelijk enkele regenbuien.