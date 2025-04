Bovenbouw van Weringsklap weggetakeld

OUDE PEKELA – Vanmorgen is het bovengedeelte – de zogeheten balanspriem – van de Van Weringsklap over het Pekelder Hoofddiep in Oude Pekela getakeld.

Dit gebeurde in aanloop naar de werkzaamheden voor de aanpak van de bruggen die de gemeente samen met de Dorpscoöperatie Pekela de komende jaren gaat uitvoeren. Bovendien is het een voorzorgsmaatregel naar aanleiding van de ontwikkelingen rondom de Britanniaklap, waar vorig jaar een scheur in het bovengedeelte was ontstaan. Bij deze brug werd ook het bovengedeelte afgetakeld.

Naar verwachting wordt komende donderdag het bovengedeelte van de Haansklap in Oude Pekela weggetakeld. Het verkeer moet rekening houden met enig oponthoud en/of omleidingen.

Bron en foto’s: Gemeente Pekela