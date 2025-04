College Pekela op stage bij de dorpshuizen

PEKELA – Burgemeester Jaap Kuin en de wethouders Ellen van Klaveren en Reiny Kuiper gaan in het kader van de Week van het Dorpshuis 2025 als vrijwilliger als stagiair aan de slag bij een van de Pekelder dorpscentra. Vandaag ging wethouder Ellen van Klaveren in dorpshuis De Kiepe in Nieuwe Pekela koken met de kookgroep. Wethouder Reiny Kuiper trok vanmiddag de nummers bij de kinderbingo in De Binding. De dorpshuizen zijn van onschatbare waarde voor de samenleving. Door te participeren wil het gemeentebestuur laten blijken dat ze de rol van de Pekelder dorpshuizen van eminent belang vinden.

Wethouder Ellen van Klaveren ging vanmorgen enthousiast aan de slag in buurthuis De Kiepe. Ze stroopte haar mouwen op om te helpen bij het koken, afwassen, serveren en opruimen. Elke woensdag om 12.00 uur kunnen inwoners die zich hebben aangemeld voor een warme maaltijd bij De Kiepe terecht. Vanaf 09.00 uur wordt het eten klaargemaakt. Deze keer door Willem en Mieke en dus ook wethouder Van Klaveren. 26 inwoners genoten vanmiddag van maissoep, enchiladas en vla met mango. Beheerder Eddy maakt alle activiteiten in De Kiepe mogelijk. Om hem te bedanken, overhandigde wethouder van Klaveren hem een borrelmand.

Wethouder Reiny Kuiper was, samen met de Paashaas, de nummerman bij de kinderbingo in De Binding in Oude Pekela. Binding-beheerder Ellen Kupers werd door de wethouder in deze speciale week in het zonnetje gezet. Een dorpshuis is voor jong en oud het kloppend hart van de samenleving en dat bleek woensdagmiddag maar weer.



Burgemeester Jaap Kuin is komende zaterdag 12 april vanaf 20.00 uur vrijwilliger achter de bar bij dorpshuis De Riggel in Boven Pekela.

Info en foto’s: Gemeente Pekela