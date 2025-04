Drenthe Liberty Tour doet Emmen aan

EMMEN, DRENTHE – Deze maand vieren we 80 jaar vrijheid. De Drenthe Liberty Tour biedt een unieke kans om onze vrijheid te vieren maar ook om letterlijk stil te staan bij alle offers die daarvoor gebracht zijn. Tien dagen lang trekt een imposante colonne legervoertuigen dwars door Drenthe in ’t spoor van onze bevrijders. Vandaag bezocht de Tour het museum Ergens in Nederland 1939-1945 aan de Weerdingerhaag in Emmen.

Van 4 t/m 13 april 2025 rijdt een bonte stoet van tussen de 100 en 150 historische legervoertuigen, van jeeps tot tanks, van motoren tot vrachtwagens in alle soorten en maten, gebouwd tussen 1935 en 1945, dagelijks een route die de bevrijders in april 1945 ook hebben gereden. Daarbij worden tientallen steden en dorpen bezocht die ook allemaal een eigen programma voor ┬á’80 jaar vrijheid’ hebben georganiseerd.

Van 4 t/m 9 april 2025 wordt er vanuit Dalen geopereerd en daarna t/m 13 april 2025 is in Westerbork, het ‘Dorp van de Vrijheid’, het bivak ingericht. Deze bivaks zijn gewoon voor het publiek toegankelijk en op bepaalde dagen vinden er ook speciale activiteiten plaats.

Bron: Drenthe Liberty Tour

Foto’s: Gerda Boeijing