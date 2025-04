Grip op de toekomst: gratis agrarische informatiebijeenkomsten van aaff

GRONINGEN – De marktomstandigheden en regelgeving veranderen continu, en dat heeft direct invloed op agrarische ondernemers. aaff, de accountant- en adviesorganisatie voor ondernemers in de agrarische sector en het mkb, organiseert bijeenkomsten speciaal voor melkveehouders die willen weten waar ze staan en hoe ze hun financiële toekomst kunnen versterken. Tijdens deze avonden wordt Cijfers die Spreken gepresenteerd, waarbij onze experts inzicht geven in de cijfers van het afgelopen jaar en laten zien hoe je slim kunt inspelen op fiscale ontwikkelingen en kansen.





Waardevolle inzichten voor een winstgevende toekomst

De experts van aaff gaan in op de actuele fiscale ontwikkelingen die direct van invloed zijn op agrarische bedrijven. Wat betekenen de recente veranderingen? Hoe profiteer je optimaal van fiscale regelingen? En welke stappen kun je zetten om je financiële positie te versterken? Onze adviseurs delen niet alleen de laatste kennis, maar geven ook concrete adviezen die direct toepasbaar zijn.





Kom langs en meld je aan

De bijeenkomsten vinden plaats in Groningen/Hoogkerk, Sneek, Zwolle, Burgum, Spier, Heerhugowaard, Lelystad. Deelname is geheel kosteloos, maar aanmelden is gewenst. Ga naar www.aaff.nl om je plek te reserveren.





Interactief en toegankelijk

aaff gelooft in een persoonlijke, laagdrempelige en lokale aanpak. Er is volop ruimte om vragen te stellen en ervaringen te delen met andere agrarische ondernemers. Na afloop is er gelegenheid om onder het genot van een hapje en een drankje verder te praten en te netwerken.





Over aaff

Bij aaff staan we klaar voor ondernemers op de momenten die ertoe doen. Met 180 jaar ervaring en meer dan 50 vestigingen in Nederland zijn we altijd dichtbij. En dat gaat verder dan fysiek aanwezig zijn. Onze 2000 co-eigenaren zijn niet alleen experts in hun vak, maar ook mensen die begrijpen wat ondernemen écht betekent. Ze spreken de taal van de ondernemer, weten waar uitdagingen liggen en zien de kansen die er zijn. Of het nu om familiebedrijven, startups of gevestigde ondernemingen gaat. aaff is een B Corp organisatie, wij willen bijdragen aan een betere toekomst voor ons allemaal. aaff, overal van betekenis



In de zomer van 2024 zijn ABAB en Alfa gefuseerd en hebben we onze krachten gebundeld. Sinds 2025 heten ze Aaff.

