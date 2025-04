DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).

Meppen

Tussen maandag 17.15 en dinsdag 5.55 uur is bij een school aan de Hermann-Löns-Straße in Meppen ingebroken. De daders kwamen via een raam het gebouw binnen. Er is geld gestolen. De schade bedraagt 270 euro. Getuigen worden verzocht contact op te nemen met politie Meppen 05931/9490.

Haren

In de nacht van maandag op dinsdag is rond 3.16 uur bij een stal met legkippen aan de Lindloher Straße in Haren ingebroken. Er werd een gereedschapskar gestolen.

Tussen maandag 17.30 en dinsdag 15.00 uur zijn uit een schuur in een weiland aan de Dankerner Weg in Haren een weideklok en rijuitrusting gestolen.

Tussen 4 april 15.00 en 5 april 10.30 uur is het glas van een toegangsdeur van een appartementencomplex aan de Langen Straße in Haren vernield.

Getuigen worden verzocht contact op te nemen met politie Haren 05932/72100.

Papenburg

Maandag is tussen 14.00 en 14.37 uur op een parkeerplaats van een supermarkt aan het Hauptkanal rechts in Papenburg een grijze VW Passat aangereden. De schade bedraagt 1.000 euro. De veroorzaker is niet bekend.

Tussen 5.45 en 14.00 uur is op een parkeerplaats van een bedrijf aan de Friesenstraße in Papenburg een gele VW Beetle aangereden. De dader is doorgereden zonder gegevens achter te laten.

Getuigen worden verzocht contact op te nemen met politie Papenburg 04961/9260.