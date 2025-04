VLAGTWEDDE – Op zaterdag 26 april is er van 10.00 tot 14.00 uur een gezellige mini-vrijmarkt aan de Prins Bernhardlaan in Vlagtwedde. Een mooie gelegenheid om spulletjes te verkopen, rond te snuffelen of gewoon even bij te praten met dorpsgenoten.

Wil je zelf ook een kleedje neerleggen? Meld je dan vóór 13 april aan bij Ilse de Roo via 06-24650413 (ook bereikbaar via WhatsApp).

Aanmelders krijgen bovendien een leuke verrassing!

Harm-Jan Kuper