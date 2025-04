Minister-president Schoof bezoekt kamp Westerbork

WESTERBORK – Minister-president Dick Schoof bracht vandaag een bezoek aan Herinneringscentrum Kamp Westerbork. Het bezoek stond in het teken van de bevrijding van kamp Westerbork op 12 april, komende zaterdag 80 jaar geleden.

De premier had een bijzondere ontmoeting met twee overlevenden van de Holocaust. Eva Weyl zat als jong meisje gevangen in kamp Westerbork en maakte er de bevrijding mee. Hans Dresden overleefde in de onderduik, maar haar ouders zaten in kamp Westerbork. Na de bevrijding verbleef zij samen met haar ouders nog enkele weken in het kamp.

Gesprek met leerlingen

Ook ging de premier in gesprek met leerlingen van het tweede leerjaar van de Burgemeester Harsma School uit Gorredijk. De leerlingen vertelden hoe zij het bezoek aan kamp Westerbork hebben ervaren en wat voor impact het verhaal van de Holocaust op hen maakt. Aansluitend werd bij het monument ‘De 102.000 stenen’ gezamenlijk stilgestaan bij de slachtoffers die werden gedeporteerd naar de vernietigingskampen.

Rondleiding

De premier kreeg een rondleiding over het kampterrein waarvandaan tijdens de Tweede Wereldoorlog 107.000 Joden, Sinti en Roma werden gedeporteerd naar de vernietigingskampen in het Oosten. Tijdens de rondleiding werd extra aandacht besteed aan de bevrijding van kamp Westerbork.

Vernieuwingsplannen

Het bezoek werd afgesloten met een toelichting op de vernieuwingsplannen van het Herinneringscentrum door directeur Bertien Minco, waarvoor financiële steun vanuit Den Haag noodzakelijk is. In een tijd waarin de herinnering aan de Holocaust en de betekenis van kamp Westerbork voor volgende generaties steeds belangrijker wordt, zijn herinrichting van het kampterrein en een vernieuwd museumgebouw nodig. Ook is in de vernieuwingsplannen meeraandacht voor het kamp als twintigjarige ‘tijdelijke’ verblijfplaats voor Molukkers in Woonoord Schattenberg, zoals kamp Westerbork na de oorlog werd genoemd.

“Deze verhalen blijven vertellen”

Premier Schoof sprak van een bijzonder bezoek: “Kamp Westerbork speelt een belangrijke rol in de koppeling van heden en verleden. Hier leren alle generaties zich realiseren hoe kostbaar vrijheid is en dringt tot je door wat er op deze plek is gebeurd. Deze verhalen moeten we blijven vertellen. Het kabinet vindt de rol van het Herinneringscentrum erg belangrijk. Er is een mooi plan gepresenteerd en wij kijken wat we kunnen doen om te helpen.”

Mooi signaal

Directeur Bertien Minco kijkt terug op een waardevol bezoek: “De premier was erg geïnteresseerd in de geschiedenis van kamp Westerbork en in de toekomstplannen van het Herinneringscentrum. Hij toonde belangstelling voor de leerlingen die hij sprak en was zichtbaar onder de indruk van de bijzondere verhalen van Eva Weyl en Hans Dresden. Zijn bezoek was een erg mooi signaal.”

Herinneringscentrum Kamp Westerbork