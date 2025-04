Nieuwe olifantenbul voor WILDLANDS

EMMEN – In WILDLANDS Adventure Zoo Emmen is een nieuwe Aziatische olifantenbul gearriveerd: Khin Yadanar Min, of kortweg Yadanar. Hij komt uit het Duitse Zoo Heidelberg als onderdeel van het Europese soortbehoudprogramma (EEP). Dit programma zorgt ervoor dat de olifantenpopulatie in dierentuinen genetisch gezond en sociaal stabiel blijft. Het ‘gewichtige’ transport arriveerde dinsdag aan het eind van de middag en verliep rustig en snel. De nieuwe stier stond na een uur al op stal rustig te eten.

Een natuurlijke stap binnen het EEP

Een dag voor de komst van deze 15-jarige bul is de 27-jarige stier Timber naar Eindhoven Zoo vertrokken. Yadanar neemt in Emmen zijn rol als fokbul over. Hier zal hij zowel tijd doorbrengen met de koeien als met de jonge mannetjes, wat aansluit bij het natuurlijke gedrag van zijn soortgenoten in het wild. Voor twee van de vrouwelijke olifanten heeft het EEP een fokaanbeveling gedaan, wat betekent dat er in de toekomst mogelijk jonge olifanten worden geboren.

Voorafgaand aan de bullenwissel zijn dierverzorgers uit Emmen naar Heidelberg geweest om daar al kennis te maken met de stier en zijn verzorgers uit Eindhoven Zoo op bezoek geweest in Emmen. Daarnaast reisden twee verzorgers uit Emmen met Timber mee naar Eindhoven om hem tijdens zijn eerste momenten in de nieuwe omgeving te begeleiden. Ook kwamen vanuit Heidelberg twee dierverzorgers met Yadanar mee om hem hier uit te verhuiskist te begeleiden en ook de komende dagen zullen zij de verzorgers in Emmen alles over het karakter van de olifant leren.

De stier krijgt nu eerst de mogelijkheid om rustig te wennen aan zijn nieuwe thuis. Het olifantenverblijf in Emmen heeft een groot buitenterrein met volop gelegenheid om te zwemmen en een binnenterrein, ook met een flinke waterpartij. Hij staat eerst nog apart van de kudde en wordt stap voor stap geïntroduceerd aan de rest van de twee jonge mannen en de drie dames. De olifant zou al te zien kunnen zijn voor bezoekers, want hij mag op eigen tempo het verblijf verkennen.

Met deze wisseling draagt WILDLANDS actief bij aan het behoud van de bedreigde Aziatische olifant en leeft de kudde in Emmen op een zo sociaal gezien natuurlijk mogelijke manier.

WILDLANDS