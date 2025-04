Nieuwe Veerten in teken 80 jaar Bevrijding

STADSKANAAL – Het is dit jaar 80 jaar geleden dat er een einde kwam aan de Tweede Wereldoorlog. Daar wordt op allerlei manieren bij stil gestaan. Ook Veerten, het tijdschrift van het Streekhistorisch Centrum staat dit voorjaar geheel in het teken van dit thema.

In een extra dik nummer worden diverse verhalen verteld: van de mensen achter de namen op het op 11 april onthulde nieuwe Namenmonument in het Julianapark, verhalen van andere mensen die hun daden in de oorlog met de dood moesten bekopen waaronder soldaat Bernardus Drent uit Musselkanaal, maar ook nieuw onderzoek naar de aanhang van de NSB in Stadskanaal.

Historicus Bert Roossien vertelt aan de hand van 10 foto’s het verloop van de oorlog in de regio, en Jan-Willem van de Kolk bezocht en interviewde historicus Hans Onderwater die in 1977 voor het eerst de lokale geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog vastlegde in zijn boek ‘Mobilisatie, Collaboratie, Liberatie’.

Jaap Meijering beschreef aan de hand van dagboekaantekeningen van apotheker Pieter Bloem het verhaal van een dokterspraktijk in oorlogstijd en Jakob Been beschreef weer een andere oorlogspraktijk, namelijk het werkkamp van de NAD in Ter Apel.

Zelfs de vertrouwde rubrieken, zoals de column en de uitgelichte collectiestukken, hebben de oorlog als thema.

Donateurs van het SHC krijgen het blad automatisch thuisgestuurd en het is in de losse verkoop verkrijgbaar bij de boekhandels in Stadskanaal, Musselkanaal en Ter Apel, en uiteraard bij het Streekhistorisch Centrum zelf. In het SHC zijn ook de oude nummers nog steeds verkrijgbaar.

Het tijdschrift wil laten zien waar het Streekhistorisch Centrum voor staat en neemt de lezer aan de hand van leesbare en interessante artikelen mee naar onze streek, naar de cultuur en het verleden van de Veenkoloniën, van Westerwolde en van de Monden. De naam ‘Veerten’ is afkomstig uit een gedicht van Simon van Wattum en staat voor de culturele en historische verten of horizonnen die we willen verkennen.

