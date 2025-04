Oud-conservator Egge Knol geeft lezing over de Westerwoldse Kamer

BELLINGWOLDE – Op vrijdag 16 mei geeft oud-conservator Egge Knol een lezing over de Westerwoldse Kamer in de bibliotheek van Bellingwolde. De Westerwoldse Kamer was een stijlkamer in het Groninger Museum, met daarin meubilair uit een afgebroken boerderij in Bellingwolde. In 1968 werd het meubilair verplaatst naar het depot. Wat is de geschiedenis en toekomst van deze kamer?

Veel musea werkten vroeger met stijlkamers: door een ruimte in te richten naar een bepaald tijdsbeeld kun je een beeld krijgen over hoe mensen in een bepaalde tijd leefden. Het Groninger Museum had jarenlang de Westerwoldse Kamer, met meubilair dat in 1903 verworven werd uit een afgebroken boerderij in Bellingwolde. In 1968 werd besloten dat stijlkamers uit de mode waren en werd het meubilair verhuisd naar het depot. Wat is de geschiedenis en toekomst van deze stijlkamer? Oud-conservator van het Groninger Museum Egge Knol vertelt hierover in een boeiende lezing.

Egge Knol (1956) is bijna dertig jaar conservator van het Groninger Museum geweest voor zowel archeologie als geschiedenis. Hij staat bekend als een bezield en deskundig spreker over het Gronings erfgoed. Knol maakte tentoonstellingen, zoals Hel en Hemel: de middeleeuwen in het Noorden (2001), Professor van Giffen en het geheim van de wierden (2005) en De student in Groningen (2014) en Uit de Kunst – Vrouwelijke Groninger Kunstenaars 1700-1900 (2023).

Datum: Vrijdag 16 mei

Tijd: 19.30 – 21.00 uur

Locatie: Bibliotheek Bellingwolde

Dorpsplein 6

9695 DA Bellingwolde



Lilian Zielstra